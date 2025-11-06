"Да не се крие в теменужките": Асен Василев призова МФ за оттегляне на бюджета и спиране на рекета (ВИДЕО)

Призовавам Министерство на финансите да излезе и да обясни този бюджет, а не да се крие в теменужките или да го оттегли, преработи и преди Министерски съвет да го внесе в Народното събрание, да махне рекета от бюджета и да направи няколко прости неща, които могат да доведат до 3% дефицит и да не се вземат допълнителни дългове", каза лидерът на "Продължваме промяната" Асен Василев по време на пресконференция за бюджета за 2026 г.

Той смята за безпрецедентно, че от Министерство на финансите не защитават бюджета си.

"В момента виждаме, че какво представлява държавата с голямо "Д" - рекет на българските граждани, ограбване на бизнеса, за да се сложат едни пари в бухалките и да се сложат едни пари в касичкитена властта и следващият път, когато ме попитат прасе - касичка, просто погледнете този бюджет", заяви още Василев.

Нереални приходи

Василев започна с това, че за 2025 година сме събрали 7% по-малко приходи, което отбеляза, че планираните приходи за бюджет 2026 г. са 51.4 млрд. евро, което е с 20% по-високи от това, което ще бъде събрано тази година.

"Как се формират тези 51.4 млд. евро. Първо, заложени са абсолютно нереални приходи от ДДС пак, както бяха заложени март месец за бюджет 2025г. Вдигат се осигуровките на всички български граждани с 2%, удвоява се данък дивидент и се увеличава максималният осигурителен доход, или казано по друг начин - вземат се едни пари от бизнеса и гражданите", смята Василев.

Той е скептичен, че тези мерки ще доведат до заложените приходи, като според него реалните ефекти ще са, че фирмите няма да увеличат заплатите, както и всички фирми ще се декапитализира икономиката и ще намалеят инвестициите и едни паи ще напуснат България.

Според Асен Василев трябва да се махнат приходи от ДДС на база въвеждането на СУПТО и GPS в камионите, вдигането на осигуровките, данък дивидент и по-малкто увеличение на МОД, за да стигнем до един приход, който изглежда разумен за събиране.

Какво може да се направи сега?

Асен Василев смята, че в момента бюджетът е черна каца. "Тази черна каца - може да бъде намалена с 400 млн. евро без проблем", каза още той.

Той обърна внимание и на капиталовите разходи, като посочи, че в бюджета за догодиона са предвидени 7.7 млрд. евро за капиталови разходи. "Толкова пари за капиталови разходи България в историята си не е харчила. Спокойно след преглед на това, което има като проекти, могат да бъдат намалени с 500 млн. евро капиталовите разходи", каза Василев.

Бившият финансов министър спря вниманието си и на издръжката на държавата, като отбеляза, че тя скача с над 10%. "В част от инфлационните години сме качвали издръжката с 5% и държавата не остана без тоалетна хартия - това са едни 274 млн. евро спестявания", добави още Василев.

Той изтъкна, че в бюджета е предвиден ръст на заплатите в прокуратурата и съда в размер на 14%, но ако той е 5%, както за другите администрации - това би спестило 73 млн. евро.

"Защо всичко това не е предложено? Заплатите в МВР, служби се вдигат драматично. Заплатите в ДАТО март месец бяха вдигнати със 70%, сбюждет 2026 се вдигат с още 20%. Заплатите на КОНПИ март месец се вдигнаха с 65%, с този бюджет се вдигат още 52% за добре свършена работа и затова, че притискат свидетели и че шефът на КОНПИ трябва да бъде следствен", добави още Василев.

Според него, ако заплатите се вдигат, колкото в останалата администрация, би спестило 243 млн. евро.

Освен това според него трябва да се сложи и таван на заплатите, защото чрез бонуси някои служтиели взимат повече от министерска заплата.

"Капиталовият бюджет на НКЖИ е утроен. Ако само го удвоим в сравнение с 2025 г., можем да спестим едни 115 млн. евро", добави още Василев.

"Сигурен съм, че ако наистина се пренаправи бюджета с поглед не как да ограбим гражданите и бизнеса, а с поглед как да си запазим фискалната дисциплина с 3%, да не се орежат социалните плащания и да не се натоварват хората с допълнителни данъци и осигуровки, ще излязат поне още 200-300 млн. евро", обобщи Василев. Според него те могат да се ползват целево по друг начин и отново да се върнат в гражданите.