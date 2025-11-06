Бюджет 2026 е кардинален и няма въздух: Синдикати vs работодатели за парите на държавата

Станислав Попдончев, главен финансов директор на Българската стопанска камара (БСК) заяви, че няма обсъждане на експертно ниво за Бюджет 2026. Дебат и обсъждане не може да има към момента за държавния бюджет и поради това взехме решение да бойкотираме заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), коментира той в студиото на БНТ. Още: Несъгласни с бюджета: Работодателите провалиха тристранката

Кардинален бюджет

Попдончев посочи, че в държанвия бюджет са заложени мерки, които са неприемливи за работодателите. "Разчитаме диалогът да се случи в рамките на НСТС и между социалните партньори и властта. Когато бюджетът влезе в Народното събрание, много трудно ще се промени кардинално", отбеляза той. Въпреки това, Попдончев заяви, че не вярва да има кардинални промени в бюджета, въпреки че са необходими.

Той изтъкна още, че бюджетът е заложник на автоматичните механизми - т.е. няма въздух в бюджета и няма място за нови политики. БСК виждат само две положителни неща в бюджета - еднаквото третиране за ценните книжа и ускорената модернизация за електрическите автомобили.

Попдончев разкритикува повишаването на данъците в бюджета и настоя за преструктуриране на самите данъчни системи. Работодателите настояха и за реформа в администрацията.

Петър Мишев, икономически анализатор на КНСБ посочи, че се получи разрив за Бюджет 2026. "Има и хубави, и лоши неща в бюджета, които и на нас не ни харесва. Винаги съставянето на бюджета става трудно и картината е сложна - има нужда от компромиси както от синдикатите, така и от бизнеса, и от държавата. Социалният диалог трябва да продължи. По-добре е да има недостатъчно добър бюджет, отколкото да няма такъв", оцени Мишев.

Според него позитивното в бюджета е, че има заложени пари за образованието, за здравеопазването и за земеделието.

