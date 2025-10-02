Депутатите промениха бюджета заради водната криза в Плевен

Парламентът прие на две четения в едно заседание промени в Закона за държавния бюджет заради водната криза в община Плевен. Решението беше подкрепено от 180 депутати, без нито един глас "против", а 10 народни представители от "Морал, единство, чест" се въздържаха. Точката беше добавена днес в дневния ред на заседанието.

С измененията се актуализира списъкът с приоритетните проекти за община Плевен. Целта е предприемането на спешни мерки за преодоляване на водната криза и обявеното бедствено положение в региона. Промените са компенсирани – добавят се седем нови проекта на стойност 10.3 млн. лв., като отпадат два други за същата сума, предвидена за 2025 г. Законът ще влезе в сила след обнародване в "Държавен вестник".Още: Населените места без вода в България: Тройно повече са от това, което казва държавата, смята "Зелено движение"

Промените

Освен това се правят технически корекции в стойностите на проекти в шест общини – Тервел, Летница, Брезник, Силистра, Котел и Доспат. Те също са компенсирани в рамките на определените лимити. В мотивите е посочено, че промяната се налага заради възникнали технически проблеми при обработката на документацията за над 3000 проекта в процеса на изготвяне и изпълнение на бюджета за 2025 г.

Предлага се и уточнение в чл. 113, ал. 11. Записано е, че промени в Приложение № 3 могат да се извършват с акт на Министерския съвет въз основа на предложения на кметове при условията на новата ал. 18. Според нея, ако възникне необходимост от приоритетно финансиране на проекти за питейно-битово водоснабдяване, Министерският съвет може да одобрява компенсирани промени по предложение на министъра на финансите, съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството. Още: С два часа повече: Водният режим в Плевен се облекчава

В мотивите се подчертава, че проектът не води до допълнителни разходи за държавния бюджет, тъй като средствата вече са предвидени в централния бюджет за 2025 г. и са в рамките на максималния лимит на капиталовите разходи по консолидираната фискална програма.

Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев от ГЕРБ уточни, че не се отпускат допълнителни 10 млн. лв. "Едни проекти отпадат, за да може парите да отидат за други. Плевен се отказва от част от проектите си, за да осигури повече средства за ВиК обекти", посочи той.