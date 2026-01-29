Оставката на Румен Радев:

ЕБВР е увеличила инвестициите си в България до почти 300 млн. евро през 2025 г.

От Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) са инвестирали 295 млн. евро през 2025 година в 17 проекта в България, което е допълнително увеличение от инвестираните 272 млн. евро средства през 2024 година и съществено над средногодишния размер от предходните пет години, съобщиха от международната финансова институция. От ЕБВР допълват, че резултатите подчертават силния принос на банката към икономиката на България, с акцент върху подкрепата за зеления преход, воден от частния сектор и предоставянето на рисков капитал и капитал за растеж.

Икономиката на България продължи да показва устойчивост и амбиция през 2025 г., а инвестиционните резултати на ЕБВР отразяват ускоряващия се преход на страната към по-зелена, по-конкурентоспособна и по-ориентирана към иновациите икономика“, според ръководителя на ЕБВР за България Мануела Несъл.

88 процента от инвестициите са за климата

Основната част от размера на инвестициите в България през миналата година или 88 процента от него е насочен към намаляващи влиянието на човешката дейност върху климата, за целите на енергийния преход и устойчивата инфраструктура. Очаква се ефектът от подписаните през 2025 година проекти да доведат до намаление на емисиите от въглероден диоксид от 552 816 тона годишно.

Сред инвестициите на ЕБВР са и тези в системи за съхранение на енергия чрез батерии и фотоволтаични паркове, мобилизирайки допълнително финансиране за проектите си от 169 млн. евро от местни и международни инвеститори.

От ЕБВР заявяват също, че остават силно ангажирани с подкрепата за частния сектор, като всичко нови инвестиции са насочени към частни клиенти, а 98 процента от активния портфейл на банката в България е насочен към бизнеса. Тридесет процента от активния портфейл в България е вложен в акции и в местни фондове за дялови инвестиции в многообразие от сектори, като през 2025 година са инвестирани още 33,4 млн. в дялов и рисков капитал най-вече през регионални фондове, подсилващи иновационния капацитет на България, пазарната ѝ конкурентоспособност и възможностите за растеж на страната. ,

Посочените резултати са част от исторически силна година за ЕБВР като цяло, с инвестираните сумарно 16,8 млрд. евро през 2025-а, спрямо 16,6 млрд. евро през 2024 година. В сумата влизат предоставените на Украйна рекордни 2,9 млрд. евро, при 2,4 млрд. евро година по-рано.

От ЕБВР припомнят, че в обхвата на международната финансова институция попадат Източна Европа, Централна Азия, Югоизточното Средиземноморие, а вече и Субсахарска Африка. Целият финансов резултат на банката за 2025 година ще бъде представен през пролетта.

 

