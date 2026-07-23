Експерт от ЕЦБ: Българските банки са добре капитализирани

Българските банки са добре капитализирани и няма непосредствени проблеми пред сектора в страната. Тази оценка направи в специално интервю за bTV Клаудия Бух, която е председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка. „Картината е почти подобна на тази за банковия сектор на еврозоната като цяло. Така че банките са добре капитализирани, имат добра рентабилност, добра ликвидност, така че показателите са добри“, казва Клаудия Бух.

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„Но, разбира се, като надзорник, вие също така разглеждате какви са потенциалните рискове около нас. И там, очевидно, имаме рисков пейзаж, който е труден в момента, и това е нещо, върху което ние, разбира се, се фокусираме много“, посочва председателят на Надзорния съвет на Европейската централна банка.

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