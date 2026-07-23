Гурбанов призна класата на ЦСКА: Ако ни победят, няма да е изненада!

Наставникът на Карабах Гурбан Гурбанов подходи с голямо уважение към ЦСКА след нулевото реми между двата отбора в Баку. Той похвали "червените" и Христо Янев за представянето, като отбеляза, че няма да бъде голяма изненада, ако ЦСКА продължи напред. Според него двата тима са на сходно ниво и е равностойна битка, но все пак той и възпитаниците му ще отидат в София с нагласата за победа.

Гурбанов похвали ЦСКА и Христо Янев

Попитан как гледа на това, че ЦСКА се радва на равенство в Баку, Гурбанов каза: "Те играеха като гости и се прибираха у дома с благоприятен резултат. Защо да не се радват? Може би се радваха повече на представянето на отбора, отколкото на самия резултат. Доколкото знам, напоследък имаше известно недоволство от отбора, но след днешното му представяне останаха доволни. Това е нормално."

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"Що се отнася до реванша, ние ще отидем в София, за да победим. Не бих определил евентуална загуба там като изненада, защото възможностите на двата отбора са приблизително равни. И двата са традиционни клубове с опит в Европа. Ние не сме някакъв огромен отбор, че ако загубим, това да бъде изненада. ЦСКА има достатъчно качества, за да победи отбор на нашето ниво.

"В реванша трябва да бъдем много по-внимателни и търпеливи. ЦСКА има добър треньор, който като футболист се е ползвал с уважението на привържениците. Сега използва различни системи във всеки мач, което показва, че постоянно анализира съперника. Не бих приел евентуална наша загуба като изненада. Ние имаме силите да ги победим, но и те имат силите да победят нас", добави още Гурбанов.

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