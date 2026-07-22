Еврото стигна седмично дъно спрямо долара, но пак смени посоката

След като курсът на еврото започна седмицата с ниво, стабилно над границата от 1,14 спрямо щатския долар (1,1443 на 20 юли), през деня във вторник то все пак слезе близо до нея, отбелязвайки седмично дъно (1,1402), но днес (22 юли) отбелязва ново поскъпване спрямо американската валута. Единната европейска валута записа седмичен рекорд от 1,1474 спрямо щатския долар на 15 юли, а след това се движи над психологическата граница от 1,14, макар и с леки колебания.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 22 юли, за 1,1411 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Вчера пазарите затвориха при курс на еврото от 1,1402 спрямо щатския долар.

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Европейската централна банка определи на 21 юли (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1418 щатски долара, което е спад спрямо предходното отчетено ниво от 1,1426 на 20 юли.

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В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юни, когато слезе на ниво 1,133 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 15 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1474 щатски долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.