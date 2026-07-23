След като България прие еврото: Европа го променя (ВИДЕО)

Малко след като България прие еврото, Европа ще смени дизайна му. Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ще представи предложения за нов дизайн на евробанкнотите на събитие в централата на институцията във Франкфурт по-късно днес.

Две са темите, избрани за оформлението на новите банкноти - "Европейска култура: споделени културни пространства" и "Реки и птици: устойчивост в многообразието". Подборът на темите и мотивите, свързани с тях, е станал по предложенията на две мултидисциплинарни консултативни групи с представители от цялата еврозона и след анкети сред над 365 000 европейци.

Очаква се окончателният избор за дизайна на новите банкноти да бъде направен най-късно в началото на 2027 г., след което да започне техническият процес по въвеждането им, а до влизането им в обращение ще минат още няколко години.

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Президентът на ЕЦБ вече се запозна с предложените дизайни.

Подбраните теми

Темата "Европейска култура" отдава почит на общите културни пространства, които са оформили европейската идентичност през вековете. Мотивите по тази тема изобразяват различни културни дейности и пространства, както и емблематични европейски личности, допринесли за изграждането на културното наследство на Европа, като Леонардо да Винчи, Мария Калас, Мигел де Сервантес, Мария Кюри и др., чиито живот и дейност обхващат общо шест века, през които те са живели, пътували и работили из целия ни континент, а техните постижения са намерили отзвук по целия свят, посочва ЕЦБ.

Тема "Реки и птици" подчертава устойчивостта и разнообразието на природните екосистеми в Европа, като представя различните етапи от развитието на реките и разнообразни видове птици, като по този начин се изтъква значението на природата и опазването на околната среда. Европейските институции, изобразени върху обратната страна на банкнотите с тази тема, трябва да напомнят за основните ценности на европейския проект, който обхваща и опазването на околната среда.

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Предвидените за представяне днес дизайни от краткия списък са подбрани от независимо жури след конкурс сред графични дизайнери от цяла Европа, обявен през лятото на миналата година. След приключването на конкурса ще бъде проведено обществено обсъждане, а управителният съвет на ЕЦБ ще вземе предвид резултатите от него, преди да обяви окончателните предложения.