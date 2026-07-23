Еврото остава над психологическа граница въпреки колебанията спрямо долара

След като курсът на еврото започна седмицата с ниво, стабилно над границата от 1,14 спрямо щатския долар (1,1443 на 20 юли), през деня във вторник и сряда то все пак слезе близо до нея, отбелязвайки седмично дъно от 1,1402 на 21 юли, но днес (23 юли) отбелязва ново поскъпване спрямо американската валута. Единната европейска валута се движи над психологическата граница от 1,14, макар и с леки колебания.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 23 юли, за 1,1412 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Вчера пазарите затвориха при курс на еврото на същото равнище спрямо щатския долар, но по-рано днес курсът на европейската валута тръгна нагоре и стигна до 1,1427.

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Европейската централна банка определи на 22 юли (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1408 щатски долара, което е спад спрямо предходното отчетено ниво от 1,1418 на 21 юли.

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В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юни, когато слезе на ниво 1,133 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 15 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1474 щатски долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.