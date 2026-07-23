Още на старта: Слаб Лудогорец се озова на изхода от Европа!

Българският футболен гранд Лудогорец претърпя загуба от израелския Апоел Тел Авив с 0:2 като гост на неутралния стадион "Диошдьор" в Мишколц, Унгария в първия мач от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. "Орлите" инкасираха късен втори гол от отбора на Андриан Краев, който ще натежи допълнително за реванша в Разград след седмица. "Орлите" не играха добре и ще трябва да коригират сериозно представянето си за втория мач, ако искат да обърнат израелския си опонент.

Лудогорец падна от Апоел и ще търси труден обрат в Лигата на конференциите

Мачът започна с по един българин и в двата стартови състава - Антон Недялков за Лудогорец и Андриан Краев за Апоел. Въпреки че израелците домакинстваха на стадион в Унгария заради ситуацията със сигурността в родината им, над 5000 привърженици присъстваха на трибуните, за да подкрепят отбора. А още в самото начало срещата бе прекъсната заради факли, които затрудниха видимостта на терена.

След подновяването Лудогорец опита да овладее инициативата, но притежанието на топката не доведе до сериозни опасности. В 25-ата минута Агибу Камара стреля от границата на наказателното поле, но след рикошет топката попадна спокойно в ръцете на Асаф Цур. Първата по-добра възможност за Апоел се откри десетина минути по-късно. След центриране от свободен удар Емануел Боатенг засече с глава, но Хендрик Бонман улови без особени затруднения.

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Когато изглеждаше, че двата отбора ще се приберат на почивката при нулево равенство, защитата на Лудогорец допусна сериозна грешка. При атака по десния фланг последва центриране към непокрития Омри Алтман. Антон Недялков покри засадата, а футболистът на Апоел получи достатъчно пространство и с точен удар с глава преодоля Бонман за 1:0.

Израелците можеха да нанесат нов удар само четири минути след началото на втората част. Боатенг получи подаване в непосредствена близост до вратата, но не успя да намери очертанията ѝ. Лудогорец продължи да изпитва огромни затруднения при създаването на положения. В 62-ата минута Сон изпълни пряк свободен удар, но насочи топката право в ръцете на Цур. Томас Райс потърси промяна с включването на Ивайло Чочев, Бернард Текпетей и Квадво Дуа, но смените не успяха да променят съществено картината.

Късен гол в края на мача направи ситуацията за Лудогорец много трудна

В заключителните минути Апоел изцяло пое контрола и създаде няколко отлични възможности. В 82-ата минута резервата Даниел Дапа засече с глава центриране отляво, но напречната греда спаси Лудогорец. Малко след това нападателят преодоля Агибу Камара и излезе сам срещу Бонман, който предотврати второ попадение. Вратарят на "орлите" обаче нямаше какво да направи в 89-ата минута. След удар от пряк свободен удар Бонман изби, последвалата добавка срещна страничната греда, а Чико се оказа на правилното място и от непосредствена близост оформи крайното 2:0.

Днешният мач бе официален дебют за новия треньор на Лудогорец Томас Райс. Реваншът е на 30 юли от 21:00 часа на "Хювефарма Арена". Лудогорец трябва да спечели с поне два гола разлика, за да стигне до продължения, а при успех с три или повече попадения ще продължи директно. Победителят от двойката ще срещне Жилина или Катовице в третия квалификационен кръг.

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