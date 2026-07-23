Учените най-накрая откриха 90% от липсващата материя във Вселената

Астрономите откриха къде се крие огромна част от нашата Вселена, но това не е тъмна материя. Изследването е публикувано в списание Physical Review Letters, пише Gizmodo.

Къде се крие 90% от материята във Вселената?

Вселената се състои от обикновена материя, от която са се образували всички обекти, които виждаме, и невидима тъмна материя, която е 5 пъти по-изобилна. Десетилетия наред астрономите не можеха да разберат защо приблизителното количество обикновена материя не съответства на това, което може да се види във Вселената. Сега учените успяха да открият къде е скрита 90% от обикновената материя на Вселената, използвайки мистериозни явления в космоса.

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Обикновената материя е съставена от протони и неутрони, които изграждат ядрото на атома. Казано по-просто, обикновената материя е това, от което е съставено всичко: хора, планети, звезди и галактики. Тя се нарича още барионна материя, защото протоните и неутроните принадлежат към семейство частици, наречени бариони.

Астрофизичните модели показват, че около 17% от ранната Вселена е била барионна материя, част от която се е превърнала в планети, звезди, галактики и други обекти в космоса. Но в продължение на десетилетия астрономите са озадачени защо масата на всички наблюдаеми обекти във Вселената е само 10% от тези 17%.

Предполага се, че останалите 90% от обикновената материя съществуват някъде във Вселената, просто трябва да бъдат открити. Според популярна теория, тази материя може да съществува под формата на студен дифузен газ, който се намира между галактиките.

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Авторите на изследването решили да тестват тази теория, използвайки мистериозен космически феномен, наречен „бързи радиовзривове“. Това са краткотрайни изблици на радиация, които могат да бъдат толкова ярки, че понякога дори засенчват цели галактики. Но произходът им все още не е напълно изяснен.

Астрономите са използвали огромната енергия на бързите радиовзривове, за да търсят липсващата обикновена материя във Вселената. Те са измерили как сигналът от тези събития се променя, докато пътува през космоса до наземни телескопи. Изкривяванията в тези сигнали би трябвало да разкрият през каква част от липсващата обикновена материя е преминал бързият радиовзрив.

Проучването показа, че обикновената материя, която липсва във Вселената, съществува под формата на дифузни газови облаци, разположени между галактики и галактически купове.

В същото време астрономите бяха изненадани колко далеч са тези газови облаци от галактиките - на милиони светлинни години разстояние. Учените са стигнали до заключението, че барионната материя се изтласква от галактиките от енергията на струи от свръхмасивни черни дупки.

Наскоро астрономи, използващи супертелескопа James Webb на НАСА, създадоха невероятно подробна карта на „космическата мрежа“. Тя разкрива как галактиките във Вселената са се свързвали и променяли в гигантски период от 13,7 милиарда години, съобщава Interesting Engineering.

Ако си представим Вселената като огромен град, тази мрежа е нейната основа и пътища. Тя се състои от невидими нишки от тъмна материя и газ. Тези „нишки“ свързват галактиките и техните клъстери, като между тях зеят празнини. Изследователите са успели да проследят тези структури чак до времето, когато Вселената е била само на един милиард години.

Научният труд е ръководен от учени от Калифорнийския университет в Ривърсайд. Те са използвали данни от проекта COSMOS-Web, най-голямото проучване, провеждано някога от телескопа. Екипът съобщи, че е успял да заснеме участък от небето с размерите на три пълни луни.

„Това, което някога е изглеждало като единна структура, сега се разпада на много парчета, а детайлите, които преди това са били изгладени, сега са ясно видими“, каза професорът по физика и астрономия Бахрам Мобашер, участвал в проучването.

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