"Най-голямата промяна в данъчните оценки на имотите от 20 години": Брокери предричат шоков ефект върху таксите при сделка

Специалисти на пазара на недвижимите имоти у нас са категорични, че държавата подготвя най-голямата промяна в данъчните оценки на имотите от над 20 години, но ако тя не бъде въведена плавно, ще има шоков ефект.

Ако промените станат факт, данъчните оценки вече ще отчитат реалните пазарни цени, местоположението, годината на строителство и енергийната ефективност на сградите, като това ще е съществена реформа, тъй като сега при много сделки в София данъчната оценка остава между 5 и 9 пъти по-ниска от реалната продажна цена.

Рязкото изравняване на данъчните оценки с пазарните цени би имало шоков ефект, затова реформата трябва да бъде поетапна, сочи анализ на компанията SORENDA Real Estate.

Още: Въпреки охлаждането на пазара, жилищата продължават да поскъпват

Промяна на десетилетно статукво

След повече от две десетилетия без съществени промени държавата подготвя една от най-мащабните реформи в облагането на недвижимите имоти. Работна група към Министерството на финансите разработва нова методика за определяне на данъчните оценки, като паралелно се обсъждат и промени в начина, по който ще бъдат облагани второто, третото и всяко следващо жилище.

Макар общественият дебат да се фокусира основно върху евентуалния по-висок данък за повече от един имот, реалната промяна е значително по-голяма. За първи път от години държавата прави опит данъчните оценки да се доближат до реалната картина на пазара.

В момента данъчната оценка е основата, върху която се определят данък сгради, такса смет, както и редица местни такси при покупко-продажба и наследяване на имоти. Според анализа на компанията проблемът е, че методиката практически не е променяна повече от 20 години, докато през този период цените на жилищата в големите градове се увеличиха многократно, а цели квартали промениха облика си.

Още: Най-евтината столица: Наемите в София са най-ниските в ЕС

Новата методика ще отчита значително повече показатели – местоположение, реални пазарни цени, година на строителство, състояние на сградата, характеристиките на района и дори показатели, свързани с енергийната ефективност. Обмисля се също данъчните оценки вече да се актуализират периодично, а не веднъж на няколко десетилетия.

Според експертите това е важна промяна не само за собствениците, но и за общините, тъй като данък сгради и такса смет са сред основните им собствени приходи.

Източник: iStock

Разликата между данъчната и пазарната цена вече е твърде голяма, смятат от бранша.

"При голяма част от сделките в София данъчната оценка остава между 5 и 9 пъти по-ниска от реалната цена, на която се сключва сделката. Това показва колко сериозно е изоставането на действащата методика“, коментира управителят на компанията Евгени Василев. Според него осъвременяването на оценките е логична стъпка, но трябва да бъде внимателно планирано.

Още: "Когато държавата огладнее, отива при видимите и продуктивните": Данъкът за второ жилище като наказание за спестовните разбуни мрежата

"Ако данъчните оценки бъдат изравнени рязко с пазарните цени, ефектът би бил шоков. По-разумният подход е постепенно осъвременяване, което да даде време както на собствениците, така и на общините да се адаптират", смята той.

Ефектът ще е върху местните такси при покупко-продажба, дарение и наследяване

Анализът уточнява, че дори данъчните оценки да бъдат увеличени, това не означава автоматично, че собственикът ще плаща повече. Размерът на данък сгради продължава да се определя от общинските съвети, които могат да коригират промилите така, че частично или изцяло да компенсират увеличението на данъчните оценки. Именно затова реалният ефект ще бъде различен в отделните общини.

По-съществено отражение обаче може да има върху местните такси при покупко-продажба, наследяване и дарение, които също се изчисляват върху данъчната оценка.

Още: Спор за нов данък върху имотите - помощ за младите или удар по инвеститорите

Паралелно с реформата се обсъжда и прогресивно облагане на второто, третото и всяко следващо жилище. Според Евгени Василев обаче двете теми не трябва да се смесват.

"Не е достатъчно да броим колко жилища притежава един човек. Един собственик може да има стара къща на село, апартамент, в който живее, и наследствен имот, а друг да притежава един-единствен луксозен апартамент за няколко милиона евро. Самият брой имоти не винаги показва реалната данъчна тежест, която е справедливо да бъде понесена", коментира той.

Според него, ако държавата търси по-справедливо облагане, по-логично е то да бъде обвързано със стойността и характеристиките на имота, а не единствено с броя на притежаваните жилища.