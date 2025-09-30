Войната в Украйна:

Обрат на европейските фондови борси

Европейските акции поевтиняха днес, след повишение вчера, като инвеститорите реагираха на въведените от президента на САЩ Доналд Тръмп нови мита върху вноса на дървен материал и мебели и нарастващия риск от спиране на работата на американското правителство, предаде БТА.

В началото на днешната сесия германският индекс DAX се понижи с 0,2 на сто.

Френският CAC 40 спадна също с 0,2 на сто, докато британският FTSE 100 се повиши с 0,1 на сто.

Тръмп наложи 10-процентно мито върху вноса на иглолистна дървесина, както и 25-процентно мито върху кухненски шкафове, тоалетни принадлежности и тапицирани дървени изделия.

Миналата седмица той обяви и 100-процентно мито върху вноса на фармацевтични продукти като част от стратегията си за стимулиране на вътрешното производство и ограничаване на зависимостта от внос.

Междувременно новите икономически данни от Азия подсилиха притесненията за глобалния растеж. 

