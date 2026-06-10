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Еврото пое в нова посока след рязката промяна в началото на седмицата

10 юни 2026, 9:26 часа 654 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Еврото пое в нова посока след рязката промяна в началото на седмицата

Курсът на еврото спрямо щатския долар пое в нова посока, като отново се доближи до границата от 1,16 към американската валута, след рязък спад в началото на седмицата. Това се случва ден преди Европейската централна банка да реши за лихвените проценти. Като цяло в последните дни европейската валута се задържа на значително по-ниски стойности, заради силната американска валута и също така притисната от петролната криза в Близкия изток.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1554 долара или близо до нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия. 

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Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1573 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 8 юни, когато беше на ниво 1,1508 спрямо долара.

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 12 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1785 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 10 юни 2025, когато беше 1,1426 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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