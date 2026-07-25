Президентът не каза ще наложи ли вето на Бюджет 2026, но пусна тези на касата и осигуряването

Президентът Илияна Йотова не каза дали ще наложи вето на Бюджет 2026, но обясни защо е пуснала бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каза (НЗОК). Държавният глава каза снощи в предаването на БНТ “Панолама“, че в президентската институция са получени 25 становища за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване. “В нито едно от тях няма призив за вето“, посочи тя, като отбеляза, че ги е одобрила. Предстои правният екип на президентската администрация да се запознае подробно с всички текстове на държавния бюджет и с постъпилите становища, както и с петицията с искане за вето, организирана от политическа партия “Продължаваме промяната“. “Разгърнатото ни становище по бюджета ще бъде качено на сайта на президентството, за да може всеки да се запознае с нашата позиция“, заяви държавният глава. Още: Венко Сабрутев: Ще поискаме президентът да наложи вето на Бюджет 2026

Асен Василев е виновен

Няма как да имаме големи претенции към бюджета до края на годината, защото с него плащаме натрупани стари сметки. Години наред с бюджет на лизинг сега дойде време да се плащат вноските. Тази ситуация дължим до голяма степен на бившия министър на финансите г-н Асен Василев. Така президентът Илияна Йотова коментира приетия законопроект за държавен бюджет в предаването.

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„Как може да не се плащат изработени проекти? Как може да не се плаща на общините толкова дълго време? И всичко това, за да имаме 3-процентовия дефицит за приемане в еврозоната. Как така се оказа, че при ново правителство на месец живот България е в свръхдефицит“, попита президентът.

Държавният глава определи като лъжа твърденията, че правителството е забравило за проекта за детска болница. „Горчивата истина е, че 10 години по-късно от проекта за детска болница, което е цинизъм и наистина тежка диагноза за нас като общество, имаме 3D презентация и проект, който се обжалва. До края на тази година отново нищо фактически не може да тръгне по този проект“, посочи Йотова. Тя подчерта, че има уверенията на премиера Румен Радев, че следващата година един от най-големите приоритети ще бъде детската болница. Още: Теменужка Петкова: Радев да се извини за бюджета за 2026 г.