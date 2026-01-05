Спорт:

Призив от търговците: Един-два дни наблегнете на плащане с карта

05 януари 2026, 08:04 часа 174 прочитания 0 коментара
Призив от търговците: Един-два дни наблегнете на плащане с карта

Хубаво един-два дни да се наблегне на картовите транзакции. Това каза в сутрешния блок на БНТ изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия (СМТ) Николай Вълканов. На въпрос как тогава да изчистим левовете, той отговори, че не може да сме 100% с карта, няма да бъде и 100% с кеш, както е било преди това. "Въпросът е тези дни да се балансират плащанията", смята Вълканов. 

Той уточни,че въвеждането на еврото върви гладко към момента, но прогнозира, че тази седмица очаква да бъде значително по-динамична, а до две-три седмици очаква левовата наличност да се изчисти. ОЩЕ: След въвеждане на еврото: НАП и КЗП ударно следят цените

Проверките

Вълканов коментира и проверките на институциите и регулаторите във връзка с еврото. В тази връзка той бе попитан дали това не оказва административен натиск върху търговците. 

"Нямаме сигнали, че по-засилените проверки водят до някакъв натиск или до прекомерна административна тежест. Надявам се това да продължи да бъде така и през следващите месеци. Вижда се, че има респект от контролните органи", каза Вълков. 

По думите му трябва да си дадем сметка, че това са временни процеси и те би трябвало до лятото да бъдат облекчени. ОЩЕ: Търговските вериги с прогноза кога левовете ще бъдат изчистени

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
еврозона Николай Вълканов въвеждане на еврото картови плащания
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес