Призив от търговците: Един-два дни наблегнете на плащане с карта

Хубаво един-два дни да се наблегне на картовите транзакции. Това каза в сутрешния блок на БНТ изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия (СМТ) Николай Вълканов. На въпрос как тогава да изчистим левовете, той отговори, че не може да сме 100% с карта, няма да бъде и 100% с кеш, както е било преди това. "Въпросът е тези дни да се балансират плащанията", смята Вълканов.

Той уточни,че въвеждането на еврото върви гладко към момента, но прогнозира, че тази седмица очаква да бъде значително по-динамична, а до две-три седмици очаква левовата наличност да се изчисти. ОЩЕ: След въвеждане на еврото: НАП и КЗП ударно следят цените

Проверките

Вълканов коментира и проверките на институциите и регулаторите във връзка с еврото. В тази връзка той бе попитан дали това не оказва административен натиск върху търговците.

"Нямаме сигнали, че по-засилените проверки водят до някакъв натиск или до прекомерна административна тежест. Надявам се това да продължи да бъде така и през следващите месеци. Вижда се, че има респект от контролните органи", каза Вълков.

По думите му трябва да си дадем сметка, че това са временни процеси и те би трябвало до лятото да бъдат облекчени. ОЩЕ: Търговските вериги с прогноза кога левовете ще бъдат изчистени