Международен гастроентеролог ще проведе информационни срещи в София

На 18 януари 2026 г. в София ще се проведат безплатни информационни срещи с проф. д-р Салих Боа – гастроентеролог и хепатолог с международен опит, част от екипа на болница Мемориал Бахчелиевлер в Истанбул.

Срещите се организират по покана на Здравен информационен център Медикъл Караджъ и са насочени към хора, които търсят повече информация относно възможностите за съвременно лечение в чужбина, включително прилагането на щадящи, ендоскопски подходи.

Проф. д-р Салих Боа има дългогодишна практика в гастроентерологията и хепатологията. В международната си работа той прилага минимално инвазивни, безкръвни ендоскопски техники, които намират приложение при различни заболявания на храносмилателната система и черния дроб.

По време на срещите в София ще бъдат разяснени възможности и подходи, използвани в международната практика, включително ендоскопско лечение на затруднено преглъщане (POEM), щадящ ендоскопски метод при гастроезофагеален рефлукс (TİF), както и други съвременни процедури.

За кои пациенти са предназначени срещите?

Информационните срещи са подходящи за хора, които търсят повече яснота относно възможностите за лечение при гастроентерологични състояния, сред които:

заболявания на стомаха и хранопровода (гастрит, ГЕРБ, Барет)

възпалителни заболявания на червата (болест на Крон, улцерозен колит, полипи, дивертикулоза)

чернодробни заболявания (хепатит, стеатоза, цироза)

проблеми с жлъчните пътища и панкреаса

затруднено преглъщане и други функционални нарушения.

Срещите са с изцяло информативен характер и не включват извършване на медицински прегледи или манипулации.

Дата: 18 януари 2026 г. (неделя)

София Осигурен е превод

Срещите ще се проведат в рамките на деня, като броят на участниците е ограничен и е необходимо предварително записване.

📞 Телефон за информация и записване: 0878 500 730

⚠️ Важно уточнение: Информационните срещи не заместват медицински преглед или лечение в България.