06 януари 2026, 07:51 часа 394 прочитания 0 коментара
Януарски рекорд в София: Ето кога идва обратът според проф. Рачев

Температурата на въздуха ще е по-висока, отколкото на водата на леденото хоро в Калофер. За разлика от други години в реката няма да има капка лед. Днес към Балканския полуостров ще се предвижва един хубав средиземноморски циклон. В неделя и понеделник (4-5 януари) беше интересно, като имаше рекорд в София от над 16 градуса. Това ще се запази и днес и до известна степен в сряда. В четвъртък нещата ще се променят. Идват валежи и то най-вече от дъжд. Не е сигурно дали ще има сняг в София, ако има, той ще е малко.

Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

Времето днес

Облачността ще се задържи значителна. На места, главно в Дунавската равнина, където ще бъде и мъгливо, ще има превалявания от дъжд. В крайните северозападни райони дъждът ще е примесен със сняг и ще има условия за поледици. Вятърът в източната половина от страната и на север от планините ще е временно силен от юг-югозапад.

Температурите ще бъдат в широки граници, минималните - от 0 градуса в северозападните райони до 12 градуса в югоизточните, в София – около 5 градуса, а максималните - между 2 и 19 градуса, в София - около 15 градуса.

По Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа умерен, временно силен и поривист вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 6 и 9 градуса, а максималните – от 15 до 18 градуса. Температурата на морската вода е 9-11 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще продължи да духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9 градуса, на 2000 метра – около 3 градуса.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
