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Еврото се отлепи от годишното дъно спрямо долара

09 октомври 2026, 9:35 часа 618 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Еврото се отлепи от годишното дъно спрямо долара

В началото на септември еврото се движеше над курс от 1,16 спрямо долара, а само месец по-късно вече бе слязло под няколко психологически граници и записа равнища, които последно са били наблюдавани чак на 15 май 2025 г. - тогава курсът беше 1,1185 спрямо американската валута. На 7 октомври еврото падна до 1,1197, записвайки антирекорд за последната около година и половина, но днес е в посока нагоре, прескачайки ключова психологическа граница от 1,12.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 9 октомври, за 1,1228, долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,13% над последното отчетено ниво в четвъртък.

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Европейската централна банка определи на 8 октомври (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1186 щатски долара спрямо 1,1177 долара на 7 октомври.

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Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 7 октомври, когато слезе на ниво 1,1197.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 9 септември - 1,1631 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 7 октомври - 1,1197.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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