Както стана ясно, Кирил Десподов вече официално подписа нов договор с гръцкия ПАОК и ще остане в гранда от Солун до лятото на 2029 г. Според местния сайт "sporttime", "двуглавите орли" искат да привлекат нов вратар през зимния трансферен прозорец, а България е една от основните дестинации, на които ще търсят новия си страж. Скаути на ПАОК ще пристигнат на родна земя в следващите седмици, за да наблюдават потенциалните нови попълнения.

Даниел Наумов се смята за фаворит

За един от най-големите фаворити на ПАОК се смята вратарят на Ботев Пловдив и титуляр за националния отбор на България Даниел Наумов. Неговото предимство е в това, че има опит в гръцкия футбол, като игра за ОФИ Крит през сезон 2024/25. Според колегите от "Мач Телеграф", пред ПАОК може да има още няколко големи цели. Естествено, две от тях са титулярните вратари на Левски и ЦСКА Светослав Вуцов и Фьодор Лапоухов.

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ЦСКА и Левски ще искат големи суми за вратарите си

Повече от ясно е, че Левски и ЦСКА ще искат голяма цена за титулярните си стражи, който и да е купувачът. А наскоро Лапоухов дори отказа руски гранд от това да го привлече с високите си изисквания. Други двама вратари, които играят в България и може да попаднат в списъка с желания на ПАОК са Алекс Божев от ЦСКА 1948 и Иван Андонов от Славия. "Белите" имат най-пресен опит със сделки в Гърция, след като продадоха централния защитник Мартин Георгиев на АЕК Атина през в началото на годината срещу 2 милиона евро.

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