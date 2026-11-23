Столичният гранд ЦСКА се подготвя за следващото си предизвикателство в Европа. "Червените" ще посрещнат турския Трабзонспор на стадион "Българска армия". Двубоят от четвъртия кръг на Лигата на конференциите е насрочен за четвъртък, 26 ноември, от 22:00 часа българско време. Срещата се очертава да бъде много оспорвана, имайки предвид, че начело на Трабзонспор в бившият треньор на Лудогорец - Томас Райс. Дни преди мача германският специалист сподели очакванията си към завръщането му по бъларските терени.

Томас Райс говори преди мача с ЦСКА

Райс призна, че няма да може да разчита на определени футболисти и ще заложи на различен състав за гостуването в София. Той обясни, че нито един от контузените няма да бъде възстановен за двубоя. Става въпрос за Симоне Джордано, Лени Пинтор и Билал Бутоба. Въпреки натоварения график Райс остава фокусиран върху основната цел пред отбора - класиране в Топ 8, което ще осигури на тима място в елиминационната фаза. Той заяви: "Ще преминем през много интензивен период. Имаме и много контузени играчи. Искаме те да се върнат, но никой няма да се върне до мача в София. Съставът за Европа е малко по-различен. Въпреки това, искаме да играем по най-добрия начин там и да постигнем целта си в Лигата на конференциите, завършвайки в Топ 8."

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"Аз съм гост в Турция, много съм щастлив, че работя тук. Искам да опозная околната среда, културата. Да мислиш за футбол 24 часа в денонощието може да не е много добре. Когато имам време, наистина искам да откривам и виждам нови неща. Тук, разбира се, не знам колко дълго ще остана. Искам да се наслаждавам на всеки ден, който прекарвам тук. Всеки човек, когото срещам в Турция, ми помага. Когато имам време, винаги искам да опознавам обкръжението си, да се впускам в нови приключения", призна след това Томас Райс, който напусна Лудогорец само три месеца, след като бе назначен, за да поеме турския тим.

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