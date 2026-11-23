Вълците се появиха отново на полуостров Пелопонес след около вековно отсъствие, което бележи значително развитие за биоразнообразието в региона. Но завръщането им повдигна опасения относно защитата им, след като млада женска вълчица беше намерена застреляна, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на AMNA. Екологичната организация „Калисто“ съобщи, че ветеринарен преглед е установил, че животното е било убито с осем изстрела в района на Алагония, планинско село в планинската верига Тайгетос.

„Незаконното убиване на защитен вид е отвратителен акт, който подкопава опазването на дивата природа и не трябва да се толерира“, се казва в изявление на организацията, призовавайки за систематично наблюдение на вида и по-добра информация и подкрепа за местните общности.

Потвърждението на вълците на Пелопонес

Научният екип на Калисто за първи път потвърди наличието на вълци в Пелопонес през ноември и декември 2024 г., когато засне глутница от девет животни в района на Алагония. Групата се състоеше от четири възрастни и пет млади.

Впоследствие организацията представи доклад до Горската служба и Министерството на околната среда, описвайки наблюдението като важно доказателство за завръщането на вида в района и призовавайки за по-нататъшни изследвания.

Научният мониторинг е от съществено значение за установяване на разпространението и популацията на вълците в Пелопонес и за разработване на подходящи мерки за опазване и управление, каза Калисто.

Организацията също така подчерта необходимостта от сътрудничество между местните и регионалните власти, съответните публични агенции, животновъдите и други производители.

Превантивните мерки за защита на добитъка включват използването на правилно обучени кучета пазачи, електрически огради и сигурни нощни заграждения.

Калисто също така призова за финансова и техническа подкрепа, за да се помогне на фермерите да приложат тези мерки, както и за ефективни процедури за справяне със загубите на добитък и предоставяне на компенсации. ОЩЕ: Глутница вълци приближава Солун