"Аларма Пънк Джаз" кани публиката на специален концерт в залата B-Side на клуб "Mixtape 5" тази сряда (25 ноември) от 20:00 ч. Munly & The Lupercalians са представители на музикални жанрове, твърде рядко представяни у нас, а концертите им са истински театрални преживявания.

Още: Концертът на Praying Mantis е след броени дни

Мънли Джей Мънли (роден през 60-те в Охайо под името Джейсън Томпсън) е легенда на американската дарк-готик-алтърнатив-кънтри-пънк сцена и една от основните фигури на т.нар. "Денвър саунд". Ключов член още на бандите DBUK и Slim Cessna’s Auto Club (където е ко-фронтмен на другия супергерой на денвърската дарк кънтри / готик американа сцена Слим Цесна), тази година Мънли чества 30 години от издаването на първия си солов албум "Blurry" (1996) и 20 години от създаването на настоящата си формация Munly & The Lupercalians, с която идва в София в сряда.

Munly & The Lupercalians е мититично множество от чудати маскирани персонажи, жители на измисления град Луперкалия (нещо като Макондо на Маркес или Каратас на Адилхан Ержанов), които на сцената превръщат концертното изживяване в истински театрален пърформанс. Ако името ви звучи донякъде познато, това съвсем не е случайно: Луперкалиите (на латински Lupercalia или Lvpercalia) са празници на изобилието в древния Рим, посветени първоначално на покровителя на вълците Луперк, чийто култ се слива впоследствие с този към бог Фавн и "Луперк" става едно от неговите прозвища. A сега всичко това си го представете през XXI век, от другата страна на Атлантика, с банджо, драматичен глас, вариращ от баритон до фалцет, мрачна клавирно-електронна основа и двама барабанисти... И макабрените истории на Мънли, дипломиран магистър по съвременна английска литература (Columbia University, Манхатън). Освен на дузина музикални албуми, Мънли е автор и на няколко книги с разкази (често със същите герои, които срещаме в песните му) и на театрални пиеси – за две от тях е удостоен с наградите Southern Heritage и Young North American Playwright. А зад маските на сцената стоят "не по-малко заслужили артисти" на дарк готик амарикана сцената в Денвър – Лорд Дуайт Пентакост (също от DBUK и Slim Cessna’s Auto Club), Андрю Уорнър (настоящият барабанист на Slim Cessna’s Auto Club, познат още от Weathered Statues) и Ребека Вера, която участва във всичките групи на Мънли, а през 2000 г. свири и в албума "Secret South" на 16 Horsepower.

Още: Свилен Ноев отбелязва 8 години от издаването на "Different" със специален акустичен концерт

Първият албум на Munly & The Lupercalians излиза през 2010 (четири години, след създаването на групата) за лейбъла Alternative Tentacles, основан от Джело Биафра и Ийст Бей Рей от Dead Kennedys и е свободен препрочит на симфоничната приказка на Прокофиев "Петя и Вълкът" (във варианта на Lupercalians изписано Petr & The Wulf)… - така, както би я интерпретирал Едгар Алан По, ако беше съвременник на рокендрола и дисторжън ефектите за китара (в случая – за банджо). Актуалният албум на групата – "Kinnery of Lupercalia: Undelivered Legion" (2022) – също е концептуален и песните в него са посветени на различните кланове и родове в града Луперкалия. Той е част от трилогия, като останалите два албума от серията са "делегирани" на другите две групи на Мънли. Slim Cessna’s Auto Club вече записаха и издадоха "Kinnery of Lupercalia: Buell Legion" (2024). Предстои и третата част, поверена на DBUK – група, съставена малко или повече от същите музиканти и записваща за лейбъла Glitterhouse Records, с чието име свързваме 16 Horsepower, Wovenhand, The Walkabouts, а в миналото – още Dirtmusic, The True Spirit на Хюго Рейс, Pere Ubu, The Melvins, Mudhoney и Марк Ланеган.

На сцената на B-Side на клуб "Mixtape 5" преди Munly & The Lupercalians очаквайте специален въвеждащ пост-рок/психеделик-фолк/ембиънт сет за електрифицирано хърди-гърди ("средновековен синтезатор с манивела") от Петър Делчев, познат на публиката като едно от основните действащи лица в групите "Кайно йесно слонце", "Исихия" и Ambient Folklore. Концертът му може да се брои за солов електрически дебют пред по-широка публика (след краткото му акустично представяне на изложбата "Невидимата Антарктика" на фотографката Вера Гоцева във Водната кула преди месец и половина).

Пред- и афтърпартито организаторите от "Аларма Пънк Джаз" са поверили на Георги Койнов (Bad Ritual), един от малкото истински познавачи у нас в областта на готик американа / алтърнатив кънтри жанровете.

Още: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена със специален концерт в София

БИЛЕТИ на (все още) приятелската цена от 20 евро има в EpayGo https://epaygo.bg/4190816324 и на касите на EasyPay.

План за вечерта по часове:

20:00 – отваряне на вратите и музикално загряване със селекция на Bad Ritual

20:45 – Петър Делчев на сцената

21:30 – Munly & The Lupercalians на сцената

23:00 – дарк кънтри/готик американа афтърпарти от Bad Ritual