Сериозен удар по амбициите на Барселона в навечерието на Шампионска лига. Ханзи Флик ще остане без голямата си звезда Ламин Ямал за предстоящото си гостуване в Азербайджан тази седмица. 19-годишният нападател официално е изключен от състава за решаващия европейски сблъсък срещу Сабах, след като получи контузия в глезена. Крилото се нуждаеше от медицинска помощ за тази травма преди неделния мач от първенството срещу Виляреал.

Барселона остана без Ямал за двубоя със Сабах

Въпреки първоначалните опасения за физическото му състояние, в крайна сметка той беше счетен за достатъчно готов да започне като титуляр на "Камп Ноу". Ямал успя да изиграе пълните 90 минути, докато каталунците си осигуриха драматична победа с обрат от 0:2 до 3:2. Въпреки това, медицинският екип на клуба реши да го остави да почива за европейските мачове в средата на седмицата, за да подпомогне възстановяването му.

ОЩЕ: Талант от "Ла Масия" тръгна по стъпките на Ламин Ямал и Ансу Фати в Барселона

Тийнейджърът бе много активен срещу Виляреал, преди да бъде потвърдено състоянието му след последната контузия. Той пропусна решаващ дузпа през първото полувреме, докато Барселона се оказа в изоставаща позиция с два гола. Въпреки това Ямал изигра ключова роля за обрата на каталунците след почивката. Испанецът даде решаващата асистенция на Фермин Лопес, който отбеляза изравнителния гол за Барса в мача. Ямал остана постоянна заплаха в атака през цялото второ полувреме, докато домакините се бореха за трите точки. Той също така имаше значителен принос за решаващия гол, който в крайна сметка беше отбелязан в собствената врата от защитника на Виляреал Пау Наваро.

Ямал трябва да бъде на линия за следващия мач от Ла Лига

Сега Флик ще трябва да намери успешен начин да замести най-резултатния си нападател на терена в Баку. Треньорският щаб разполага с няколко висококласни варианта, които да включи в стартовия състав срещу Сабах. Карим Адейеми и Габриел Жезус са сериозни кандидати да заемат мястото на Ямал. Който и да бъде избран, вероятно ще играе редом с Рафиня и Антъни Гордън. Клубът ще се надява отчаяно Ямал да се възстанови бързо и успешно след задължителната почивка през седмицата. Медицинският екип понастоящем очаква той да бъде напълно готов за предстоящия мач от Ла Лига в неделя, 29 ноември, като гост на Депортиво А Коруня.

ОЩЕ: Барселона затвори трансферния прозорец още преди да е отворил