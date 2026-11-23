Мекици по 10€ и бургери по 14€ - тези цени на коледния базар пред Националния дворец на културата (НДК) в София всяха смут в социалните мрежи и предизвикаха широко обществено недоволство. Според потребители, тези цени достигат и дори надвишават стойностите на храни и напитки в някои от останалите коледни базари в европейските столици. На този фон, София участва в онлайн гласуване за най-добро празнично градче в Европа за 2026 г.

Проверка на Actualno.com сред наемателите на къщички на коледния базар пред НДК показа също, че наемите тази година са средно по 10 хиляди евро за обект, който предлага храни и напитки. Къщичките, които са разположени на ъгъл и имат маси отпред, плащат двойни наеми - цените достигат до 20 хиляди евро. На практика всички разходи са с около 30% повече, показва още проверката на Actualno.com. Работещите на място пък получават средно 9 € на час.

Недоволството от цените

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Въпросните цени на мекици, които обиколиха социалните мрежи, показват още, че най-скъпата сред тях е специалното предложение с крема сирене, колбас, царевица, кашкавал и зеленчуци. Тя струва 10 евро, като на практика тя наподобява популярните унгарски мекици с плънка и съставки. Сравненията с пица също са уместни. Сладките варианти с шоколад се продават по 9 евро. Гофретите са по 5 евро, а цената на чиросите достига 10 евро.

При основните ястия цените също са високи:

бургери – до 14 евро;

пица "Маргарита" – 9 евро;

дърпано свинско – 10 евро;

порция наденички – 6,20 евро.

На този фон пък греяното вино в София струва около 3–3,50 евро, а потребители отчитат, че особено в Германия цената му е доста по-висока.

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Протестна акция

В социалните мрежи се споделя и призив на колегите от "Площад Славейков", които дори организират вид протестна акция срещу цените на коледния базар пред НДК. Организаторите призовават: "Да се почерпим с коледния дух пред НДК с греяно вино и мезета от вкъщи, носете си и колонка с музика или музикален инструмент - така се води културно събитие според Общината. Остава 1 месец до Коледа, заповядайте всяка вечер след работа пред НДК".

Протестът в социалните мрежи е наличен тук.

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