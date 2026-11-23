След като миналата седмица еврото записа няколко антирекорда спрямо долара за последната над година и половина, очакванията за стабилизиране засега не се оправдават напълно. Първоначално миналия понеделник европейската валута слезе под 1,10 към американската - 1,0996, като последно толкова ниски равнища е имало на 8 април 2025 г. - 1,0957. И това ниво обаче беше подминато с движение надолу - във вторник преминаването на границата от 1,10 към щатския долар се оказа кратко и на 18 ноември имахме пореден антирекорд - 1,0976. Точно това равнище се запази и в четвъртък, а в петък бе отчетено ново най-ниско постижение за периода - 1,0964 спрямо долара.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 23 ноември, за 1,0965 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,01% над последното ниво, отчетено в петък.

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Европейската централна банка определи на 20 ноември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,0990 щатски долара спрямо 1,0992 долара на 19 ноември.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 20 ноември, когато слезе на ниво 1,0964.

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 4 ноември - 1,123 спрямо долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 20 ноември - 1,0964.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.