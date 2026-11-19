За третото тримесечие на 2026 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ - Централна администрация) са изплатени допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в размер на 692 690 евро на 344 служители. В Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ), която е под шапката на ведомството, бонусите за този период са в общ размер на цели 3 795 959 евро, с включени лични осигурителни вноски и данъци, и 3 157 218 евро без лични осигурителни вноски и данъци. Те са начислени и изплатени на 2026 служители, отговарящи на условията за получаване на допълнителни възнаграждения.

Това става ясно от писмен отговор на регионалния министър Иван Шишков, изпратен до депутата от ГЕРБ и бивш министър във ведомството Николай Нанков. По-рано Нанков сигнализира, че на фона на мерките за орязване и оптимизиране на разходите от страна на правителството Иван Шишков е раздал бонуси в МРРБ на стойност 1 млн. евро само за 3 месеца.

Регионалният министър подчертава, че в АПИ допълнителните възнаграждения на служителите се определят и изплащат въз основа на заповед на председателя на Управителния съвет на агенцията, която включва всички служители, отговарящи на условията за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. Бонуси за постигнати резултати в системата на Агенция „Пътна инфраструктура“ за третото тримесечие на 2026 г. са начислени и изплатени през месец октомври, съгласно чл. 24, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите държавната администрация.

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"(...) За предходното тримесечие не са изплащани допълнителни възнаграждения на служителите на Агенция „Пътна инфраструктура"", посочва Шишков.

Останалите агенции към МРРБ

В Агенцията по геодезия, картография и кадастър са изплатени допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в нетен размер на 260 843,05 евро на 412 служители за третото тримесечие.

Снимка: АПИ

В Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) са раздадени бонуси за 227 629 евро на 315 служители.

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Не е от днес: Иван Шишков контрира Николай Нанков

"Обръщам Ви внимание, господин Нанков, че изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати не е практика, въведена от настоящото ръководство на МРРБ. Това е отдавна установен и нормативно регламентиран механизъм, прилаган в държавната администрация, включително и през периода, в който Вие лично сте заемали длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството. Предвид заеманата от Вас длъжност и произтичащите от нея правомощия, считам, че нормативният ред за определяне и изплащане на тези възнаграждения Ви е добре известен", продължава Иван Шишков.

"Ето защо не намирам основание прилагането на същия нормативен механизъм днес да бъде представяно като нова или извънредна практика в управлението на министерството. Правилата за възнаграждение на служителите следва да се прилагат последователно, законосъобразно и при еднакви критерии, независимо от политическата принадлежност на ръководството", гласи отговорът на министъра.

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