Легендата на Манчестър Юнайтед Петер Шмайхел счита, че избягването на изпадането трябва да бъде основната цел пред новия треньор Маурисио Почетино. Коментарите на бившия вратар идват, след като отборът претърпя унизителна загуба с 0:4 от Ливърпул. Това бе поредният разочароващ резултат за Юнайтед, който има само една победа от началото на сезона във Висшата лига и заема 19-а позиция във временното класиране. По тази причина Шмайхел предупреди, че бившият му клуб е изложен на реална опасност от изпадане.

Шмайхел коментира възможността Юнайтед да изпадне в Чемпиъншип

Шмайхел бе особено критичен след загубата на "Анфийлд" и настоя, че Почетино трябва да се съсредоточи изцяло върху запазването на мястото в елита, а не върху други амбиции. В интервю пред "Viaplay" датчанинът заяви: "Реалистично погледнато, може ли Манчестър Юнайтед просто да завърши на 10-то или 12-то място? Това би било приемливо. Знам, че е глупаво да го кажа, но сме в зоната на изпадане и този отбор изглежда като такъв, който може да изпадне. Така че сега това трябва да бъде целта. Колкото и странно да звучи, в момента изглежда точно така."

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В момента Юнайтед е само с една точка над последния в класирането Кристъл Палас. Отборът от "Олд Трафорд" вече е допуснал шокиращите 34 гола във всички турнири през този сезон. Тази тревожна статистика означава, че те имат най-лошия защитен баланс във водещите европейски първенства. Шмайхел предупреди, че ситуацията ще стане критична, ако тези слаби изяви продължат и през новата година. По този повод Шмайхел заяви: "Проблемът ще възникне, когато стигнем до март, и ако продължават така дълго време, ще има неприятности. Но мисля, поне вярвам, че Почетино може да поправи тези неща. Никога няма да ги превърне в отбор, който ще спечели шампионата - не с тези момчета."

Почетино трябва бързо да повдигне духа на отбора, тъй като предстои гостуване на Спортинг Лисабон. Новоназначеният мениджър ще се стреми отчаяно да види положителна реакция в Португалия, за да спре настоящата криза. След изтощителното си европейско пътуване Юнайтед се връща към мачовете от Висшата лига само три дни по-късно. Тимът ще приеме Брентфорд на "Олд Трафорд", където спечелването на три точки вече започва да изглежда жизненоважно за надеждите за оцеляване.

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