След като през последната една седмица (от 12 ноември до 19 ноември) еврото записа няколко антирекорда спрямо долара за последната над година и половина, в края на седмицата наблюдаваме вече движение нагоре, макар и не толкова рязко. Първоначално в понеделник европейската валута слезе под 1,10 към американската - 1,0996, като последно толкова ниски равнища е имало на 8 април 2025 г. - 1,0957. И това ниво обаче беше подминато с движение надолу - във вторник преминаването на границата от 1,10 към щатския долар се оказа кратко и на 18 ноември имахме пореден антирекорд - 1,0976. Точно това равнище се запази и в четвъртък, а в петък ситуацията е малко по-различна.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 20 ноември, за 1,0988 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,09% над последното ниво, отчетено в четвъртък.

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Европейската централна банка определи на 19 ноември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,0992 щатски долара спрямо 1,0968 долара на 18 ноември.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 19 ноември, когато слезе на ниво 1,0976.

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 20 октомври - 1,1235 спрямо долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 19 ноември - 1,0976.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.