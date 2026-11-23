Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш даде изненадваща оценка след тежката загуба на "Анфийлд", като подчерта, че се гордее със съотборниците си въпреки разгрома с 0:4 от Ливърпул. Португалската звезда заяви, че крайният резултат прикрива няколко "положителни момента", които отборът му е постигнал, докато е играл с десет души през по-голямата част от мача. Срещата започна катастрофално за Юнайтед, след когато Лени Йоро получи червен картон, а мърсисайдци поведоха с два гола в рамките на 13 минути.

Фернандеш критикува съдиите и похвали ихрачите на Юнайтед за показания характер на "Анфийлд"

След като преживя унизителна загуба с 0:7 на "Анфийлд" през 2023 година, Фернандеш наблюдаваше как отборът на Маурисио Почетино се бореше да предотврати пореден исторически разгром. Неефективното завършване на домакините задържа резултата нисък, преди два гола през второто полувреме да запечатат поражението с 0:4. Португалският плеймейкър беше ядосан от изгонването на Йоро, като твърдеше, че силният допир на Александър Исак е означавал, че той не е имал контрол над топката. Той каза: "Това не е червен картон. Да направиш подобна грешка обикновено води до цялостна промяна в развоя на мач. Разбира се, не са виновни съдиите за това, че сме допуснали гол от статично положение, но подобна случка променя тотално посоката на даден мач."

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Въпреки разочарованието си, капитанът се отклони от обичайните си остри интервюта след мача, за да похвали куража на отбора си: "Все пак създадохме много положения, за да се опитаме да променим хода на мача, дори и с един играч по-малко. За съжаление, не успяхме да предотвратим още два гола през второто полувреме. Бяхме много смели. В някои моменти губехме топката, но се опитвахме да играем, опитвахме се да направим нещо в мача, не се страхувахме. Имаше моменти, в които може би дори играехме малко прекалено, и в крайна сметка допуснахме голове. Но предпочитам това и да видя увереността на отбора си, да реализираме идеите за това, което искаме да направим, отколкото просто да се браним и да се страхуваме от всичко, което можем да направим."

Загубата оставя Юнайтед на 19-о място с една победа от 11 мача във Висшата лига. С наближаването на декември се засилват опасенията, че отборът ще се изправи пред истинска битка за оцеляване. Все пак Фернандеш настоя, че духът в съблекалнята дава надежда. Той подчерта, че всичко е в ръцете на играчите и само те могат да променят развоя на сезона. Подчертавайки тяхната издръжливост, капитанът добави: "Искаш да постигнеш резултати, но днес това не ни беше по силите. Има много неща, които можем да анализираме, и аз видях много характер в отбора. Резултатът няма да го покаже, но съм много горд с всеки един в съблекалнята."

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