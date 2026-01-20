Фалшиво евро от банкомат: Ето каква е истината

Трите канала, които са уредени в Закона за въвеждане на еврото – търговските банки, клоновете на Български пощи и БНБ, са абсолютно гарантирани и сигурни и няма никакъв риск чрез някой от тях у нас да се окаже фалшива евробанкнота. Така че при теглене от банкомат хората не бива да се притесняват, че някоя от банкнотите може да се окаже неистинска. Това каза главният секретар на Асоциацията на банките у нас Джеймс Йоловски в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Експерти: Ако засечете фалшиво евро, не го харчете, ставате престъпници!

200-еврова банкнота

Относно отказът на някои магазини да приемат 200-еврова банкнота, той коментира, че въпросът е и малко психологически, тъй като 200 евро са почти 400 лева и нейната стойност е много по-висока.

"Ако съображенията са, че банкнотата е фалшива и затова в магазина не я вземат, то има специална техника на достъпни цени, с които всеки търговец може да се снабди. Но 200 евро са банкнота, която си е съвсем нормално платежно средство и няма основание да се отказва на клиента. Все пак е хубаво да имаме предвид, че тази банкнота е с висока стойност и следва да се използва при разплащане с по-високи суми", обясни той.

ОЩЕ: БНБ обяви каква част от левовете вече са изтеглени от обращение

Монетите

Експертът препоръча на хората да отложат малко обмяната на монетите. И напомни, че без такса те могат да се обменят до края на юни.

За случая с човека, който имаше желание да обмени 266 000 монети на обща стойност 169 000 лева, Йоловски каза, че знае. "Той предварително се е свързал с банката и е обяснил какво иска и оттам са го насочили към един специален касов център, в който има монетоброячи", разказа той. Броенето на монетите е продължило 6 часа. Случаят е от София.