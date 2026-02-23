Финансовият министър отправи призив, свързан със заплатите

Служебният министър на финансите Георги Клисурски призова ведомствата, министерствата и общините да увеличат заплатите на служителите с предвидените 5 на сто. Оказва се, че много ведомства все още не са сторили това, въпреки че е изрично предвидено в удължителния закон за бюджета. Клисурски говори по време на редовния брифинг на Координационният център към Механизма за еврото, които се състои днес в сградата на Министерския съвет.

Нов удължителен закон за бюджета

Финансовият министър съобщи, че до няколко дни служебното правителство ще обяви втория удължителен закон за бюджета, тъй като настоящият изтича на 31 март, като в него ще остане предвидената индексация с размера на годишната инфлация за работещите в публичния сектор.

Той подчерта, че много държавни ведомства още не са индексирали възнагражденито на служителите си, въпреки че според удължителния закон това трябва да се случи от 1 януари със задна дата.

"Призовавам всички ръководители на ведомства и държавни структури да въведат и сега предвиденото увеличение", каза Клисурски.

Цените и еврото

В България няма да бъде допуснато спекулативно увеличение на цените в резултат на въвеждането на еврото, като служебното правителство и институциите ще продължат да полагат усилия да защитят гражданите в страната, подчерта служебният министър на финансите.

"Както в много други държави от еврозоната, които въведоха единната валута и не допуснаха такива увеличения, и ние в България няма да ги допуснем“, каза Клисурски.

Той посочи, че въвеждането на еврото означава по-бърз ръст на икономиката и по-бързо повишение на благоденствието на гражданите.

Клисурски заяви, че служебното правителство и Министерството на финансите декларират неотклонен анганжимент към плавното приемане на еврото. Той подчерта, че въвеждането на единната валута е дълъг процес, който се случва не за една нощ или за един ден, а в рамките на много месеци и постепенно.

"Очакваме проверките да продължат в пълна сила не само като количество, но и като качество, проверките и глобите трябва да са прецизни там, където има проблем, а не затормозяващи и ненужни – там където няма проблем“, каза още той.