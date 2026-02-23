Спорт:

Божанов скочи на Борисов: Щом се е загрижил за малките населени места - да ни подкрепят

Докато Бойко Борисов сипе обещания за повече права на кметовете на общини и малки населени места, ние вече сме внесли законопроект, който ще им гарантира много повече права и сигурни средства, за да свършат работата, за която са избрани. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в отговор на изява на лидера на ГЕРБ по-рано днес. В среща с кметове на общини и малки населени места в Стара Загора Борисов обеща да им предостави повече управленски правомощия и финансова независимост.

Божанов призова, ако "Борисов толкова се е загрижил за малките населени места и кметовете на кметства, нека ГЕРБ още тази седмица подкрепи внесения от нас законопроект". "Той е продължение на дългосрочната ни политика за децентрализация, за да дадем на тези кметове повече права, да им гарантираме сигурен бюджет, за да могат да оправят улиците, осветлението и да се погрижат за своите съграждани", посочи той.

Политическият лидер подчерта, че ПП-ДБ са внелси законопроекта още на 18 декември 2025 г., но той дори не е бил разгледан в оглавяваната от ГЕРБ парламентарна комисия. Божанов уточни, че законодателното предложение е разработено съвместно именно с кметове на малки населени места, които са най-близо до хората. Според съпредседателя на "Да, България" Борисов и ГЕРБ продължават да паразитират върху позитивния дневен ред, налаган от най-голямата парламентарна опозиция.

"Борисов се сети за "електрониката", както той се изразява, и изкуствения интелект в последните две седмици - цели три месеца, след като ГЕРБ отхвърли нашия законопроект за изкуствен интелект. Всички разбираме, че Борисов не знае какво е изкуствен интелект - той просто е видял, че това е нещо важно и интересно, след което е решил да го обяви като приоритет за следващите избори. Там накъдето отиват ГЕРБ на следващите избори, ние вече програмно имаме готови законодателни решения, които са практически приложими и в изпълнителната власт. ГЕРБ може спокойно да продължи да копира нашите инициативи, но нека подкрепи тези тези, които вече са готови и внесени в парламента", заключи Божанов.

Виолета Иванова
