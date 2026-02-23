Нови разкрития за "Сараевското сафари": Туристи със снайпери убивали деца през деня, а нощем купонясвали

Туристи-снайперисти от Сараево „убиваха деца през деня, а след това купонясваха през нощта“, пише британският национален вестник The Times по повод "снайперския туризъм" в Сараево в началото на 90-те години на миналия век. Изданието допълва, че богати чужденци, включително британци, са обвинени, че са платили за стрелба по деца и бременни жени по време на обсадата на босненската столица в началото на 90-те години на миналия век.

Информацията идва само седмица след като косовският премиер Албин Курти поиска международен съд да разгледа данните за така нареченото "Сараевско сафари".

Над 11 500 цивилни бяха убити по време на четиригодишната обсада на Сараево, а твърденията за „снайперски туризъм“ или „Сараевско сафари“ отдавна се разпространяват, но досега до голяма степен бяха игнорирани.

Свидетели съобщават, че стрелбите често са се увеличавали през уикендите, съвпадайки с посещения на чужденци от цяла Европа и дори Северна Америка. Докато разследванията продължават, обезпокоителни твърдения подчертават експлоатацията на обсадения град. ОЩЕ: Курти иска международен съд за "Сараевското сафари"

"Те празнуваха убийството на хора"

Шокиращи нови обвинения излязоха наяве относно богат чужденец, за когото се твърди, че е платил, за да стреля по цивилни по време на обсадата на Сараево от 1992 до 1995 г. Твърденията, които отдавна се разпространяваха във военновременните доклади, сега се преразглеждат, тъй като италианските съдии разследват заподозрени участници от Италия.

Разказите на очевидци рисуват тъжна картина. 63-годишният Александър Личанин, бивш доброволец от босненска сръбска танкова част, каза пред The ​​Times, че е видял добре облечени чужденци да заемат снайперски позиции в еврейското гробище в Сараево.

Според Ликанин тези посетители са се насочвали към жени, деца и възрастни хора, плащайки до над 100 евро за тази „привилегия“, като се съобщава, че са се прилагали по-високи такси за стрелба по деца или бременни жени.

След убийствата, Ликанин каза, че чужденците купонясвали до ранните часове на сутринта, ядяли печено свинско и агнешко и пиели алкохол.

„Те празнуваха убийството на хора. Не мога да си представя как можеш да живееш с убийството на дете“, заяви той.

Александър Личанин, който оттогава живее с травмата от войната, каза, че се надява италианското разследване най-накрая да разкрие истината за човешкото „сафари“ в Сараево. ОЩЕ: Руската следа в Сараевското сафари

Координацията по "Сараевското сафари" и ролята на Вучич

Предполагаемата операция е била координирана от Славко Алексич, ръководител на Новосараевския четнически отряд.

Личанин твърди, че сръбският президент Александър Вучич, тогава млад журналист, е действал като преводач за тези чуждестранни снайперисти - твърдение, което Вучич отрича.

Хърватският разследващ журналист Домагой Маргетич представи документи, за които се твърди, че показват участието на Вучич. Показанията на бивши служители добавят тежест към показанията на Ликанин. ОЩЕ:"Сараевското сафари": Платен "лов на хора" по време на войната в Босна и Херцеговина