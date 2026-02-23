"Люлин" има други закони: В София запалиха "Мерцедес" за неправилно паркиране (СНИМКИ)

В столичния квартал "Люлин" отдавна е ясно, че важат други закони. Това се доказва и след след случилото се снощи в района на "Люлин 7". Лек автомобил "Мерцедес" бе запален, след като по информация на живущи колата е стояла три дни паркирана така, че да блокира излизането на два други автомобила пред жилищен вход.

Според съседи именно неправилното паркиране е довело до ескалация на напрежението.

Запушените коли са създали сериозно неудобство за хората в блока. В единия от автомобилите се превозва момче в инвалидна количка, което допълнително е изострило ситуацията. По разкази на съседи са правени опити да бъде открит собственикът на "Мерцедес"-а, но без резултат. Още: Хванаха подпалвач на автомобил в Шумен

И така, вместо репатрак или фиш, някой е решил да приложи по-радикална "квартална мярка". Към момента няма официална информация дали огънят е засегнал и съседни автомобили, нито кой стои зад палежа.

Снимки на изгорелия автомобил можете да видите тук.