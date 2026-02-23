Невиждана от седмици: Нов обрат в цената на златото

Цената на златото днес скочи до най-високото си равнище от над три седмици, след като несигурността, предизвикана от решението на Върховния съд на САЩ да отмени голяма част от митата на президента Доналд Тръмп, оказа натиск върху долара и насочи инвеститорите към сигурните активи, предаде Ройтерс. Върховният съд на САЩ отмени митата които Тръмп наложи, позовавайки се на Закона за международни извънредни икономически правомощия, предназначен за използване при национални извънредни ситуации.

Цените

Стойността на златото на спотовия пазар се повиши с 0,6 на сто до 5136,91 долара за тройунция тази сутрин българско време, след като по-рано достигна най-високото си ниво от 30 януари.

Още: Звучен шамар за Тръмп: Митата му са незаконни

Фючърсите върху златото в САЩ с доставка през април поскъпнаха с 2 на сто до 5183 долара.

"Решението на Върховния съд за митата, освен че предизвика гнева на президента на САЩ, добави още несигурност към световните пазари, като търговците отново се обръщат към златото като защита“, коментира Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в KCM Trade.

След решението на съда Тръмп заяви, че ще повиши временната тарифа от 10 на 15 на сто върху вноса на САЩ от всички страни.

Още: Заради долара: Нова промяна в цената на златото

Фючърсите на Уолстрийт и доларът поевтиняха в Азия тази сутрин на фона на подновената несигурност около американската търговска политика.

"Дали златото ще успее в краткосрочен план отново да премине над прага от 5400 долара, ще зависи от продължителността на несигурността около митата и от евентуални военни действия на САЩ срещу Иран“, добави Уотърър.

В същото време спот цената на среброто нарасна с 1,66 на сто до 85,98 долара за тройунция. Платината поскъпна с 0,1 на сто до 2158 долара за тройунция, докато паладият поевтиня с 0,1 на сто до 1747,11 долара за тройунция.