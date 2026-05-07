Финансовият министър: Пари за пенсии има, нов дълг засега не е нужен

Служебният финансов министър Георги Клисурски увери депутатите, че държавата разполага с достатъчно средства за текущите плащания и към момента няма необходимост от теглене на нов дълг. По време на изслушването си в Народното събрание той подчерта, че пенсиите, заплатите и социалните разходи са гарантирани поне до приемането на редовен бюджет.

Изказването му дойде на фона на призивите от страна на "Прогресивна България" и ГЕРБ за актуализация на лимита на държавния дълг с аргумента, че трябва да бъдат осигурени средства за социални плащания и функционирането на държавата.

"Винаги ще има пари за пенсии и заплати, те по закон са с приоритет", заяви Клисурски.

По думите му в момента страната работи с удължителен бюджет, а при тази процедура таванът за нов дълг на практика е нулев и се допуска единствено рефинансиране на старите задължения. Въпреки това финансовият министър увери, че наличните средства във фискалния резерв са достатъчни, за да покрият потенциалния дефицит през следващите месеци.

Към края на април фискалният резерв възлиза на 6.8 млрд. евро, а приходите в бюджета растат с 11% спрямо същия период на миналата година. Това означава допълнителни 1.5 млрд. евро постъпления, като общите приходи достигат 14.1 млрд. евро.

Същевременно Клисурски предупреди, че дефицитът се увеличава основно заради ръста на разходите, заложени още в предишния бюджет, както и заради ускореното разплащане по проекти от Плана за възстановяване и устойчивост.

Към момента дефицитът по консолидираната фискална програма е около 1.75 млрд. евро, или 1.5% от БВП, а по данни на Евростат годишният дефицит за 2025 г. е 3.5%.

Министърът обясни, че значителна част от натиска върху бюджета идва от проектите по ПВУ, които България трябва да приключи до края на август, за да не загуби европейско финансиране.

По думите му към края на 2025 г. са били разплатени едва 11% от всички планирани средства по плана, а останалите 89%, или около 4 млрд. евро, трябва да бъдат изплатени в рамките на няколко месеца.

"Когато трябва еднократно да се направят толкова големи разходи в рамките на една година, е нормално това да оказва натиск върху дефицита", обясни Клисурски.

Той изрази увереност, че въпреки временното увеличение на дефицита България ще успее да остане в рамките на допустимите 3% от БВП до края на годината, което е ключово условие за еврозоната.

Министърът обърна внимание и на държавния дълг, който към края на 2025 г. достига близо 30% от БВП при 23.8% година по-рано. Според него около 2 процентни пункта от увеличението се дължат на капиталовите инжекции в Българския енергиен холдинг и Българската банка за развитие, извършени от кабинета "Желязков".

Клисурски съобщи още, че кабинетът "Гюров" вече е взел решение около 1.5 млрд. евро от увеличения капитал на ББР да бъдат върнати обратно в бюджета, след одобрение от БНБ и Европейската централна банка.

Освен за състоянието на финансите, министърът говори и за корупцията в държавата, като заяви от парламентарната трибуна, че "в държавата се краде".

Според него най-сериозните злоупотреби се случват при обществените поръчки за ремонти на пътища, училища и обществени сгради.

"Това нещо трябва да спре. Освен че застрашава живота и здравето на гражданите, то е директна кражба от джоба на данъкоплатците", заяви министърът.

Той припомни, че вече е разпоредил проверки на 60 обществени поръчки чрез Агенцията за държавна финансова инспекция.

Клисурски приветства и намерението на "Прогресивна България" да използва технологии и изкуствен интелект за анализ на държавните разходи.

"Мисля, че е крайно време през 2026 г. държавата да спре да краде собствените си граждани", заяви финансовият министър.