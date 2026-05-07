За първи път у нас: Безплатни ваксини за деца срещу грип

Национална програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца за периода 2026–2030 г., с която за първи път се осигурява безплатна имунизация за най-малките стартира Министерството на здравеопазването. Целта е да се намалят заболяемостта, усложненията и смъртността от сезонен грип в детска възраст чрез разширяване на ваксинационния обхват, както и да се повиши информираността на обществото за рисковете от заболяването в детска възраст.

ОЩЕ: Експерт: Грипът живее с нас от времето на пещерните хора, покритието с ваксина при рисковите групи расте

Право на безплатна имунизация ще имат деца от 6-месечна възраст до 7 години включително, както и деца с хронични заболявания от 6-месечна възраст до 17 години включително.

В програмата е заложено достигане на имунизационен обхват от 17% всяка година сред децата до 7 г. и обхващане на 10 000 деца с хронични заболявания.

Данните показват, че в България заболяемостта от грип е най-висока във възрастовите групи от 0 до 4 години и от 5 до 14 години, като през последния зимен сезон почти всеки втори преглед по повод грип е извършен при дете под 15-годишна възраст.

Нараства и делът на хоспитализациите при децата, като за последния сезон той достига над една трета от всички хоспитализирани лица с диагноза грип. Това показва както сериозния риск от усложнения, така и натоварването върху здравната система и семействата.

По данни от международни изследвания ваксинацията срещу грип намалява риска от хоспитализация при деца с над 50%, а риска от тежко протичане – с до 63%.

ОЩЕ: Ние сме единствената държава, която вместо да си ваксинираме децата против грип, затваряме детските градини и училищата за 2-3 седмици

Освен здравните последици, грипът води и до значителни икономически загуби. Проучване на Института за пазарна икономика, показва, че разходите при една грипна вълна могат да достигнат около 145 млн. евро, като по-голямата част от тях са свързани с отсъствия от работа на родители и грижа за болни деца. В същото време разходите за ваксинационна програма са в пъти по-ниски, което я прави икономически ефективна мярка с дългосрочен ефект.

Практиката в Европейския съюз показва, че ваксинацията срещу сезонен грип при деца е широко препоръчвана, а в много държави се осигурява безплатно като част от националните политики за превенция.

Сезонният грип остава една от най-заразните инфекции, която се разпространява бързо, особено сред децата. Те са и основен двигател на предаването му в семейството и общността.

Въвеждането на програмата е част от последователната политика на Министерството на здравеопазването за опазване на общественото здраве чрез ваксинопрофилактика.