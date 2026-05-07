Заседавала ли е комисията за охраната на Пеевски и Борисов? Емил Дечев даде отговор (ВИДЕО)

Министърът на вътрешните работи в служебното правителство Емил Дечев потвърди, че е заседавала миналата седмица Междуведомствената комисия, която решава кои лица да получават държавна охрана. "Да, миналата седмица е имало заседание на тази комисия. Тя е взела своите решения", каза той в отговор на въпрос във връзка с охраната на Борисов и Пеевски. Дечев обаче не даде подробности и не каза какво се е случило на това заседание, само добави, че МВР през тези два месеца и половина е показало, че може да работи смело, че не се страхува, че работи съобразно закона и че не проявява двойни стандарти.

Припомняме, че темата е актуална на фона на предложения законопроект на "Демократична България", свързан с отпадането на охраната на Пеевски и Борисов. Той обаче няма да бъде подкрепен от "Прогресивна България", стана ясно от декларация на парламентарната група, представена от депутата Антон Кутев от трибуната на Народното събрание.

Наследството за редовната власт

Министърът отговори и какво наследснтво оставя на редовната власт.

"Бългapските граждани дадоха една много добра оценка както на цялото правителство, така и в частност на МВР, което аз ръководих. В рамките на тези два месеца и 18 дни имахме да решаваме за кратко време много сложни и трудни задачи. Опитахме се и се смея да твърдя, че постигнахме значителни успехи", добави още Дечев.