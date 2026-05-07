Еврото взе пореден завой в курса спрямо долара

07 май 2026, 10:44 часа
Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя пореден обрат - след като падна под психологическата граница от 1,17 към американската валута на 5 май, на 6 май европейската валута отбеляза рязък скок до 1,1789, а тази сутрин се търгува на подобни нива, макар и малко по-ниски. Еврото като цяло бе на значително по-ниски стойности през последните седмици. Основен фактор за това равнище на котировките е заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток - тя продължава да влияе върху курса на валутата.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1764 долара - над нивото от затварянето на пазарите вчера (1,1750), показват данните на борсата във Франкфурт.

Европейската централна банка определи вчера, 6 май, референтен курс на еврото от 1,1762 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 7 април, когато беше на ниво 1,1595 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 15 април - единната европейска валута бе със стойности от 1,1801 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 13 май 2025, когато беше 1,1098 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

Димитър Радев Редактор
