Разпад на Русия като федерация: Буданов говори за стратегическата визия на Украйна да няма нов Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Падането на режима на Владимир Путин няма да направи Русия по-безопасна (за нас). Трябва да създадем условия, при които Руската федерация ще престане да съществува като империя и на нейна територия ще се появят отделни национални държави". Това е рецептата за сигурно бъдеще за Украйна, която даде генерал Кирило Буданов, ръководител на администрацията на украинския президент Володимир Зеленски и доскорошен началник на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР). Буданов говори пред арабската медия "Ал Модон". Той е категоричен – Украйна никога няма да признае окупираните от руската армия нейни земи за руски.

Имперската амбиция на Русия трябва да бъде изкоренена, за да стане тя цивилизована страна, безопасна за съседите си, настоя Буданов. Според него обаче не може да се очаква това да стане заради вътрешни промени – трябва условията да се създадат отвън. Той е убеден – при преговорите сега руската делегация осъзнава, че ще трябва да приеме гаранции за сигурност за Украйна, които не зависят от Кремъл.

"Икономическите санкции, наложени на Русия, трябва да останат в сила дори след края на активните бойни действия. Всеки друг сценарий само би насърчил подновяване на агресията. Русия не трябва да може да върне икономическия си капацитет за възстановяване на арсенала си. Замразените руски активи и повечето бъдещи печалби трябва да бъдат използвани за плащане на репарации и възстановяване на Украйна", каза Буданов.

Докато Доналд Тръмп обаче е на власт в САЩ, не изглежда вероятно натискът за създаване на условия Руската федерация да се разпадне да бъде достатъчно силен. Показателно е как американският държавен секретар Марко Рубио отговори на въпрос защо Вашингтон не притиска повече Москва за край на войната: Продаваме оръжия на Украйна, не на Русия и наложихме санкции на "Лукойл" и "Роснефт". Дали това е достатъчно, за да може да се предизвика истински тласък за постигане на мир на дипломатическото поле – всеки може да си отговори:

US Secretary of State Marco Rubio responded to a question on pressuring Russia by saying the US is not selling weapons to Russia or sanctioning Ukraine, continues to supply arms to Ukraine, and imposed sanctions on Rosneft last year.



Why would sanctioning Ukraine even be on the… pic.twitter.com/DyJn4L20HC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 26, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Почти няма промяна на дневна база в интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна. На 26 февруари е имало 230 бойни сблъсъка съгласно официалната информация на украинския генщаб – с 5 по-малко спрямо 25 февруари. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 268 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 46 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3154 изстреляни снаряда, като това е с около 70 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 6607 FPV дрона, което е с около 1400 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-горещото направление е Покровското – 50 спрени руски пехотни атаки там, като украинският генщаб включи Покровск като място на активни боеве. В последната седмица тенденцията е един ден Покровск да го няма, а на следващия да присъства в официалната украинска сводка, което подсказва, че украинците все пак тормозят руските части в града. Основните боеве обаче са в западното предградие Гришино и на север, в източните покрайнини на село Билецко – първата опорна точка откъм Покровск към Добропиля. 35 са били руските пехотни атаки на юг, в района на Гуляйполе, Запорожка област. Тук има данни, че украински войници са стигнали до границата на Днепропетровска и Донецка област, северно от Гуляйполе (КАРТА и КАРТА 2 с ВИДЕО). Още 24 са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Украинският военен канал "Офицер" твърди, че 25% от Константиновка е в руски ръце, че е истинска руска рулетка украинската логистика откъм Дружковка, заради руски атаки откъм Часов Яр и че с Константиновка лека-полека се случва това, което стана с Авдеевка, Угледар, Курахово и Покровск: натрупване на руски сили и части, много дадени от тях жертви, но заради числено превъзходство в крайна сметка руските щурмови групи успяват да изтикат далеч по-малобройните украински войници. Водим боеве близо до селскостопанския техникум в града, хвали се руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар". 14 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, а в Южнослобожанското, в района на Вовчанск (най-северната част на Харковска област) е имало 13 руски пехотни атаки. 8 и 6 са били руските щурмове в Славянското и Купянското направление, съответно южно и северно от Лиман.

Дивіться до кінця: там дуже вибуховий фінал



Залітай на контракт в 95 бригаду ДШВ!



Залітай на контракт! Заповнюй анкету https://t.co/kZJ1lAOeOP або телефонуй (095)065-19-02



Відділення комунікацій 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади 8 корпусу ДШВ ЗС України pic.twitter.com/SlOB1AaDVU — 95 десантно-штурмова Поліська бригада (@95_brigada) February 26, 2026

Що се отнася до Купянското направление, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) посочва, че минимум едно новосформирано руско военно звено бива пращано като подкрепление там. Става въпрос за 68-ми батальон от 34-та руска артилерийска дивизия, която е една от военните части на Московския военен окръг. Формирането на 34-та дивизия започна поне през януари, 2024 година. Ситуацията за последните 24 часа не се е променила значително, казва за втори пореден ден руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора".

Според Андрий Билецки, създателя на полка "Азов" и командир на Трета щурмова бригада, която стана елитно звено на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), произлизайки от "Азов", ефективността на руските дронове е намаляла с 20-40% през последните 2 седмици – заради мерките срещу руските терминали на Starlink. Става въпрос за използвани на фронта дронове, предимно за удари със среден обсег в украинския тил. Билецки говори пред The Independent. Според Билцецки, до месец-два руснаците ще възстановят повечето си комуникации, които сега са нарушени заради случилото се със Starlink (на украинска територия работят само терминали, които украинските власти верифицират и включват в специален списък).

🔥 Epic video: Shahed drone shot down with M134 Minigun



The crew of an AN-28 with laser targeting successfully shot down an Iranian drone heading to attack Ukrainian infrastructure. pic.twitter.com/lPeBXQ8Vd2 — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2026

Общо 187 далекобойни дрона са били изстреляни от Руската федерация по цели в Украйна тази нощ съгласно сводката на украинските ВВС. Свалени са 165 – останалите 20 са успели да нанесат удари на 14 места в Украйна. Украинската спешна служба направи обобщение на най-сериозните удари в страницата си във Facebook. В Запорожка област има четирима ранени, като са поразени две жилищни сгради и газопровод с ниско налягане. В град Суми е ударен хотел, като руснаците са нанесли втори удар, когато на място са се появили аварийни и спасителни екипи да помагат. Евакуирани са 50 души, за щастие няма пострадали от спасителите. В Купянска община е убит мъж след удар в жилищна сграда, тя е напълно разрушена. В Одеса са ранени двама души, единият от които е дете – има щети на територията на детска градина, щети и по жилищни сгради и коли. 77 пожарникари и 11 единици техника са гасили пожари:

Тази нощ над контролирана от руснаците територия са свалени 95 далекобойни дрона – над Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Орловска, Смоленска, Тулска и Тверска област, както и над Краснодарския край, и над Московския регион. Данните са на руското военно министерство – ОЩЕ: Украйна атакува Русия със стотици дронове (ВИДЕО)