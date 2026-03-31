FT: Военният министър на Тръмп пробвал да се облажи на борсата от войната в Иран

Брокер на американския военен министър Пийт Хегсет се опитал да инвестира милиони в борсово търгуван фонд с активи от 3,1 млрд. долара, фокусиран върху военната сфера, като за целта се е свързал с най-големия инвестиционен фонд в света BlackRock малко преди САЩ и Израел да атакуват Иран. Това предават както Financial Times, така и CNBC.
Още: Най-грандиозната измама в историята: Как Тръмп води американците за носа
Фондът, в който брокерът на Хегсет се е прицелил, включва големи отбранителни компании, които се възползват от обществени поръчки на Пентагона. Сделката обаче е пропаднала, защото по онова време фондът не е бил достъпен за инвестиции за клиентите на Morgan Stanley - брокерът на Хегсет е такъв клиент. Отделно, фондът е загубил 12,4% от стойността си от началото на войната в Иран.
Говорителят на Пентагона Шон Парнел категорично отрече информацията - ако тя е вярна, то Хегсет директно трябва да отиде на съд заради търговия с вътрешна информация. Парнел поиска незабавно опровержение на информацията, обявявайки я за клевета
This allegation is entirely false and fabricated. Neither Secretary Hegseth nor any of his representatives approached BlackRock about any such investment. This is yet another baseless, dishonest smear designed to mislead the public.— Sean Parnell (@SeanParnellASW) March 30, 2026
We demand an immediate retraction.… https://t.co/Su8hGlBOhL
Цената на войната
Иран е изстрелял близо 1200 балистични ракети и 4000 дрона по цели в Персийския залив от 28 февруари, принуждавайки държавите от Персийския залив и САЩ да използват поне 2400 ракети-прехващачи от ПВО системи Patriot. Това е почти цялото количество, което Близкият изток има, съобщава Bloomberg.
What appears to be an Israeli Iron Dome Tamir interceptor malfunctions & falls in front of a civilian’s car during an air defense response to an incoming attack. pic.twitter.com/WqptpLddB8— Clash Report (@clashreport) March 30, 2026
САЩ също така бързо изразходват високоточни ракети като "Томахоук" и JASSM - оръжия, критично важни за възпиране на Китай. Производството в САЩ не може бързо да замени това, което се използва.
На този фон, израелският премиер Бенямин Нетаняху, който е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Ивицата Газа, обяви пред Newsmax, че арабските държави окуражават САЩ да засилят военния си натиск срещу Иран. "Не трябва да се поддаваме на иранския натиск", продължи той, защото ако сега има отстъпление, Иран ще разработи ядрени оръжия. Нетаняху увери, че 70% от производствения капацитет на стомана в Иран вече е сринат от израелските и американските бомбардировки
Netanyahu:— Clash Report (@clashreport) March 30, 2026
The Gulf States are actually encouraging the United States to accelerate its action against Iran. pic.twitter.com/e4apr0Xhma
We knocked out about 70% of Iran’s steel capacity. pic.twitter.com/ma5tguulog