Най-грандиозната измама в историята: Как Тръмп води американците за носа

Най-голямата измама в историята или как Доналд Тръмп превърна фондовата борса в свой личен банкомат. Под това заглавие се крие един много интересен анализ на действията на американския президент, а негов автор е рускоезичен потребител във Facebook, познат под името Warden Null.

Как Тръмп приватизира цялата финансова система в полза на приятелите си милиардери

Опитах се да наблюдавам целия този цирк отстрани, пише авторът, но скандалът с търговията с вътрешна информация на борсата преля чашата и разкри окончателно какво върши американският президент. Става дума за тлъстата сделка за 580 млн. долара, сключена на борсата със суров петрол на 24 март, за която писахме и ние - Минути преди Тръмп да заговори за мир в Иран: Петролна мегасделка обогати някого с 580 млн. долара (ВИДЕО)

Залозите за сделката бяха направени само 15 минути преди Тръмп да обяви в социалната си мрежа, че в следващите 5 дни САЩ няма да нанасят удари по иранската енергийна инфраструктура. Няма как да не направи впечатление съвпадението във времето - залозите се правят броени минути преди Тръмп да обяви решението си, което поражда основателни съмнения, че играчът на борсата е разполагал с вътрешна информация, което и обяснява защо темата бе отразена във всички по-големи финансови издания.

Ето какво пише Warden Null:

"Този зрелищен номер, когато президентът внезапно отложи военния си ултиматум към Иран с пет дни, създавайки перфектно влакче на ужасите за цените на акциите, ме принуди да се задълбоча сериозно в тази тема. И нивото на скандална, космическа наглост, която се очерта там, надмина всички възможни граници.

Честно, не мога да разбера: как милиони хора изградиха култ около този човек като спасител на нацията, докато той, с усмивка на мошеник, ги ограбва? Този човек открито се смее пред камерите, докато приятелите му милиардери печелят луди пари от публикациите му, а през това време тълпа от обикновени работещи хора го аплодира, сякаш току-що им е отменил ипотеките. Това е Стокхолмски синдром в национален мащаб в най-чиста форма.

Време е да спрем да се преструваме, че живеем в свят, в който важат класическите правила на свободния пазар. (...) Всички сме мамени на живо в ефир, с особен цинизъм и с холивудски размах.

Изпълненията на Доналд Тръмп, които в момента наблюдаваме, не са "старческа импусивност", "ексцентричност" или случайни емоционални изблици в социалните медии. Това е хладнокръвна и безупречна от юридическа гледна точка система за легализиран грабеж. Това е приватизацията на световната финансова система в полза на един-единствен семеен клан и шепа негови милиардери-приятели."

Warden Null се позовава на статия, публикувана през април 2025 г. в официалния правен блог на Оксфордския университет, чийто автор е професорът по право Пол Уден. И заглавието на тази статия е "Най-голямата измама с ценни книжа в историята? Тръмп, митата и законите за ценните книжа". Професор Уден неслучайно е сложил въпросителен знак - не защото се съмнява в измамата, а защото е наясно, че тя не може да бъде доказана в американски съд. Защо? Защото схемата е измислена брилянтно и използва самата структура на държавната власт в САЩ като непробиваем правен щит, пише Warden Null.

Невъзможността да бъде осъден Тръмп за измамите

Две са причините за това, пише авторът.

Първо: Заради "публичната политика". За да бъдат осъдени Тръмп или неговото обкръжение за манипулиране на пазара, трябва да се докаже в съда, че митата са били въведени, а после отменени единствено, за да се повлияе на цените на акциите. Само че никой съдия в САЩ не би посмял да се рови в главата на президента и да обяви геополитическите му решения за манипулиране на борсите. Президентският указ е свещен.

Второ: Легализация чрез Caps Lock. Докато изтичането на информация зад кулисите е престъпление, то да пишеш с големи букви в собствената си социална мрежа е свобода на словото. В момента, в който публикацията бъде публикувана, информацията де юре става публична. И един вид излиза, че неговите приятели успяват да реагират буквално за милисекунди след публикуването на постовете му и така печелят милиарди. Така че ако разследващите им зададат въпроси, те просто ще повдигнат рамене и ще отвърнат: "Каква вътрешна информация? Президентът публично каза да купуваме, ние просто послушахме лидера на свободния свят."

"Това е перфектният механизъм за ограбване на наивници. Той [Тръмп] изкуствено създава криза с рязко заявление, че въвежда мита за Китай/Мексико/ЕС и пазарът се срива. Неговите хора продават в този момент и печелят от спада. След това той пише: "Имахме страхотни преговори, всичко е чудесно" и пазарът се изстрелва нагоре – съответно неговите хора фиксират печалби при покачването", посочва авторът.

Снимка: Getty Images

Европейците и азиатците са в шок

"Нека сега да се откъснем от Уолстрийт и да погледнем към останалия свят. Как мислите, че гледат на всичко това в Лондон, Брюксел, Токио или Сеул?

Те са в абсолютен, парализиращ шок.

Защото в продължение на десетилетия САЩ продаваха на света една основна стока: предвидимостта. И това бе в основата на хегемонията на долара. Съюзниците купуваха държавните облигации на САЩ и уреждаха транзакции в долари, защото знаеха: независимо дали във Вашингтон управляват републиканци или демократи, системата работи по правилата. Основните принципи остават неизменни.

Сега те виждат, че глобалният хегемон се е превърнал в нестабилен корпоративен грабител. Президентът на САЩ със собствените си ръце унищожава репутацията на страната, като използва световната икономика като казино, в което той е едновременно дилър и собственик. Европейците и азиатците вече не могат да градят дългосрочни икономически стратегии. Как можеш да планираш доставките на микрочипове или автомобили за пет години напред, ако утре сутринта човекът в Овалния кабинет ще се събуди в криво настроение, ще реши, че зет му се нуждае от пари за нов крипто проект и те удари с 40% мито само с един туит?

Следователно европейците и азиатците започват тихо, без да вдигат шум, да се оттеглят. Дедоларизацията, която е отдавнашна мечта на редица диктатори [като Путин], сега се прокарва от самия Вашингтон. Съюзниците разбират, че зависимостта от американската финансова система днес е все едно психопат да ти стиска топките в менгеме. Тръмп съсипва геополитическия капитал, който Америка е натрупала за един век, само за да могат неговите приятели милиардери да спечелят още няколко милиарда със сутрешното си кафе. По същество това е макроикономическа държавна измяна, обвита в знамето на патриотизма."

Най-страшното: Това се толерира

"Но най-страшното в тази история не е Тръмп. Най-страшното е разпадът на обществото", пише още авторът. И продължава:

"Само преди десет години дори за една десета от тези действия президентът щеше да бъде изяден жив. Щеше да има импийчмънт, разследвания в Конгреса, вой в пресата, парализа на цялата администрация. А сега какво? Всички повдигат рамене: "Ами това е Дони, той винаги си е такъв. Но поне при него данъците са ниски."

Хората се адаптираха към лудостта. Те преглътнаха тази нова реалност, в която най-високопоставеният служител открито се хвали пред камерите как богатите му приятели печелят пари от туитовете му.

И тук започва пътят към истинската катастрофа. Авторитаризмът и диктатурите никога не се появяват за една нощ. Никой не се изправя пред микрофона и не казва: "От утре отменям законите и почвам да ви ограбвам." Не. Авторитаризмът се развива по различен начин.

Той действа като водата, която търси пукнатини в основите, постоянно пробва издръжливостта им, прави малки незаконни стъпки и наблюдава реакцията. Дали обществото ще го преглътне? Чудесно, значи границата може да бъде преместена."

Снимка: Getty Images

"Когато хората спрат да искат наказание за откритата злоупотреба с институциите, тези институции умират. Първо, фундаменталният анализ на фондовата борса умира – защото какъв е смисълът да се изучава потенциалната рентабилност на една компания, ако съдбата ѝ се определя от настроението на един човек със смартфон? След това умира съдебната независимост. И след това се събуждате в страна, чийто елит по нищо не се различава от класическата латиноамериканска клептокрация", пише авторът.

Не си правете илюзии - следващата спирка е там, откъдето няма връщане

Не се заблуждавайте, че това ще е временно, предупреждава в заключение авторът. Тази система на ограбване работи твърде добре, за да се откажат грабителите от нея доброволно.

"Американците ги изиграха като последни глупаци. Продадоха им приказката за "връщане на величието", а през това време на фона на шума от културни войни и викове срещу имигрантите, задната врата на Министерството на финансите беше разбита с взлом. И професор Пол Уден от Оксфорд е прав – това е най-голямата измама в историята. Тя е толкова огромна, че е трудно да се осъзнаят нейният мащаб и последици.

Ако не започнем да наричаме нещата с истинските им имена – измамата си е измама, вътрешната информация си е вътрешна информация, а клептокрацията си е клептокрация – то тогава следващата спирка ще бъде там, откъдето няма връщане към демокрацията", пише Warden Null.