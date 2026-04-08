Корабен гигант обяви плановете си за Ормузкия проток

Корабният гигант Maersk заяви днес, че двуседмичното примирие, договорено между САЩ и Иран, може да отвори някои възможности за корабоплаване през Ормузкия проток, но все още не осигурява достатъчна сигурност за възобновяване на обичайните доставки по маршрута, предаде Ройтерс. "Към настоящия момент подхождаме предпазливо и не правим никакви промени в конкретни услуги“, заяви датската корабна група в изявление пред агенцията.

Maersk, една от най-големите групи за морски транспорт в света, през март спря резервациите за товари до много пристанища в региона на Персийския залив и въведе спешни доплащания за корабно гориво, за да компенсира нарастващите си разходи.

Обявеното тази нощ примирие между САЩ и Иран "може да създаде възможности за транзитно преминаване, но все още не осигурява пълна сигурност и трябва да разберем всички потенциални условия, свързани с него“, заявиха от Maersk.

Още: Край на скъпия петрол? Сривът в котировките след споразумението с Иран тепърва започва

Оценки на риска

"Всяко решение за преминаване през Ормузкия проток ще се основава на непрекъснати оценки на риска, внимателно наблюдение на ситуацията със сигурността и наличните указания от съответните власти и партньори“, се посочва още в изявлението на компанията.

Maersk е съчетала морски и сухопътен превоз - през пристанищата в Джеда в Саудитска Арабия, Салала и Сохар в Оман и Хор Факан в Обединените арабски емирства, преди да транспортира по суша пратки до дестинации Персийския залив.

Още: Пет кораба атакувани в Персийския залив и Ормузкия проток (ВИДЕО)

"Ще продължим да следим отблизо развитието на събитията и ще предоставяме актуална информация, когато ситуацията се изясни през следващите часове и дни“, допълниха от компанията.