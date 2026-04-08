Правителството на Гюров:

Трансферен удар в Кърджали: Арда отмъква без пари национал на България

08 април 2026, 14:09 часа

Ръководството на Арда Кърджали ще осъществи много сериозен трансферен удар след края на настоящия сезон в Първа лига. Причината е, че „светлосините“ ще отмъкнат без пари един от най-добрите футболисти в състава на Ботев Пловдив. Става въпрос за десния бек на „канарчетата“ и национал на България – Николай Минков. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“.

От Арда са предложили по-добри условия на Николай Минков

Николай Минков има договор с Ботев Пловдив до края на сезона. Той е получил предложение от шефовете на „канарчетата“ да го поднови, но е отказал офертата, тъй като от Арда са му дали по-добри финансови условия. По този начин той ще напусне „жълто-черните“ и ще се озове в състава на Александър Тунчев. От Ботев пък вече са му намерили заместник. Това е Богдан Костов от Добруджа, който ще пристигне на „Колежа“ като свободен агент.

Николай Минков е юноша на Черно море като в кариерата си е носил още екипите на ЦСКА 1948, Добруджа и Монтана. Именно от последния тим той пристигна в Ботев Пловдив през лятото на 2021-ва. До момента десният бек има на сметката си общо 166 мача за „жълто-черните“ във всички турнири. В тях той се е отчел с 11 попадения и 11 асистенции. Минков бе част от тима на „канарчетата“, който триумфира в турнира за Купата на България. За националния отбор бранителят има 5 срещи.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров
Национален отбор по футбол Ботев Пловдив Арда Кърджали Николай Минков
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес