Трансферен удар в Кърджали: Арда отмъква без пари национал на България

Ръководството на Арда Кърджали ще осъществи много сериозен трансферен удар след края на настоящия сезон в Първа лига. Причината е, че „светлосините“ ще отмъкнат без пари един от най-добрите футболисти в състава на Ботев Пловдив. Става въпрос за десния бек на „канарчетата“ и национал на България – Николай Минков. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“.

От Арда са предложили по-добри условия на Николай Минков

Николай Минков има договор с Ботев Пловдив до края на сезона. Той е получил предложение от шефовете на „канарчетата“ да го поднови, но е отказал офертата, тъй като от Арда са му дали по-добри финансови условия. По този начин той ще напусне „жълто-черните“ и ще се озове в състава на Александър Тунчев. От Ботев пък вече са му намерили заместник. Това е Богдан Костов от Добруджа, който ще пристигне на „Колежа“ като свободен агент.

Бранителят е един от водещите футболисти на Ботев Пловдив в последните години

Николай Минков е юноша на Черно море като в кариерата си е носил още екипите на ЦСКА 1948, Добруджа и Монтана. Именно от последния тим той пристигна в Ботев Пловдив през лятото на 2021-ва. До момента десният бек има на сметката си общо 166 мача за „жълто-черните“ във всички турнири. В тях той се е отчел с 11 попадения и 11 асистенции. Минков бе част от тима на „канарчетата“, който триумфира в турнира за Купата на България. За националния отбор бранителят има 5 срещи.

