Край на затишието: Еврото и доларът смениха посоката рязко

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя рязка промяна, като се повиши рязко, близо до нивото от 1,17 към американската валута. Основна причина за разместването при валутите е новината за споразумението за двуседмично примирие с Иран, което е обвързано с незабавното отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване. Еврото бе на по-ниски котировки към долара в последните седмици, като главен фактор бе заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1693 долара или близо до нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1557 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 13 март, когато беше на ниво 1,1417 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 10 март - единната европейска валута бе със стойности от 1,1659 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 10 април 2025, когато беше 1,0953 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.