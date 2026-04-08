Лия Петрова и Людмил Ангелов с камерен рецитал в Колекция Stradivarius

08 април 2026, 14:48 часа 294 прочитания 0 коментара
Снимка: ПР
Името на изявената цигуларка Лия Петрова отново привлича вниманието в пролетния афиш на Европейския музикален фестивал и поредицата „Колекция Stradivarius“. След като през есента на 2025 г. тя изнесе концерт в същия цикъл с Оркестър Cantus Firmus, а изпълненията ѝ предизвикаха искрен възторг и получиха номинация за „Музикален проект на годината“ в класацията на БНР, сега Лия продължава участието си в „Колекцията“. Слушателите ще имат възможност отново да се насладят на изтънчения звук на нейната цигулка Guarneri „Consolo“ от 1733 г., а този път неин партньор ще бъде един от най-забележителните български пианисти Людмил Ангелов. Двамата ще свирят в камерен рецитал на 15 април от 19:30 ч. в зала „България“. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община – Календар на културните събития за 2026 г.

„Аз лично бях много трогната от публиката на последните ми изяви и се надявам сега да има същия заряд в залата. Впечатленията ми от Оркестър Cantus Firmus са прекрасни, познавам всички от състава и дори с някои от тях съм свирила още от дете. Концертите в София и Варна се получиха много добре, с прекрасна атмосфера. Публиката беше много щедра и аз бях особено щастлива“, каза цигуларката.

От няколко години насам Лия и Людмил редовно се появяват заедно на сцената. Първата им творческа среща е преди повече от пет години на празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол, а по-късно те участват и във фестивала „Камералия“, създаден от пианиста, с интеграл от творби на Рихард Щраус.

„Работата с Людмил Ангелов е много интересна, защото той има изключително богат опит не само на сцена, но и в камерната музика. Освен това е и един невероятен човек – мисля, че това също е важно. Разбира се, не можем винаги да свирим с хората, които обичаме, но когато се случи, това е голям плюс“, категорична е цигуларката.

Поканата за участие в „Колекция Stradivarius“ им дава възможност сега да представят за първи път цялостен рецитал, а техният музикален избор се насочва към сонатни композиции от Волфганг Амадеус Моцарт, Рихард Щраус и Цезар Франк.

„Искахме да подберем програма, в която да има различни стилове, а трите сонати, на които се спряхме, са любими както за нас, така и за публиката. Мисля, че програмата е добре балансирана и ще бъде като магнит за всички наши почитатели“, споделя пианистът Людмил Ангелов.

Музикантите се спират на Моцартовата соната № 21, K. 304, единствената за цигулка в минорна тоналност, създадена от Моцарт в Париж през 1778 г. Следващото произведение е Соната оп. 18 от Рихард Щраус. Завършена, когато композиторът е на 23 години, тя е последното му камерно произведение, след което той насочва творческите си търсения към симфоничната музика. Финалната творба е голямата Цигулкова соната в ла мажор от Цезар Франк – едно от най-значимите произведения в камерната музика от късния романтизъм. Интересен факт от нейната история е, че е поднесена от Франк като сватбен подарък за белгийския цигулар Йожен Изаи, който я изпълнява за първи път след кратка репетиция именно на сватбения си ден през м. септември 1886 г.

Ограничен брой билети за рецитала на Лия Петрова и Людмил Ангелов от „Колекция Stradivarius“ все още са налични в мрежата на Eventim и на касата на зала „България“.


Месеците преди 15 април са изключително интензивни и за двамата артисти и включват редица престижни участия в страната и чужбина. Лия Петрова изнесе концерти в балтийските държави, Португалия и Великобритания. В програмите ѝ бяха включени произведения като Двойния концерт на Брамс, както и концерти от Сибелиус, Стравински и Шостакович. През същия период тя се изяви и пред публика в Пловдив и Русе.

Особено наситено беше началото на тази година и за Людмил Ангелов. Сред многобройните му изяви се открояват гостуване в Адана (Турция) с Концерт №1 от Шопен, майсторски класове и концерт в Албасете (Испания), участие в едноседмичен пианистичен форум в Полша, концерт в Пловдив за фестивала „Дни на музиката в Балабановата къща“, както и изпълнение на Втория клавирен концерт от Шопен в Словакия. През м. март пианистът осъществи и първото си концертно турне в Южна Африка, включващо поредица от оркестрови концерти, солови рецитали и майсторски класове.

За радост на българските си почитатели, Людмил Ангелов ще свири отново в София през есента, когато му предстоят още две изяви в Европейския музикален фестивал: камерен концерт с трио „Семпер“ (Испания) и самостоятелен клавирен рецитал на 14 декември 2026 с музика от Шопен, Бетовен и Чайковски.

Весела Софева
