След престрелката с терористи: Арести в Истанбул

08 април 2026, 14:06 часа 159 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images/Guliver
Турските власти задържаха 10 души след престрелката близо до израелското консулство в Истанбул, съобщи Reuters, позовавайки се на турските медии в сряда. Сред задържаните са двамата ранени нападатели, които са разпитвани в болница, докато се лекуват, съобщи държавната Анадолска агенция. Останалите осем заподозрени са арестувани при операции в Истанбул и близката провинция Коджаели след нападението, съобщи агенцията.

Атаката в Истанбул

Припомняме, че преди ден един нападател беше убит, а двама други бяха ранени в продължителната престрелка с полицията пред кулата в главния финансов район на Истанбул, където се помещава израелското консулство.

Нападателите са използвали пушки и пистолети по време на атаката.

Турският вътрешен министър впоследствие обяви, че идентичността на терористите е установена. "Установено е, че сред лицата, пристигнали в Истанбул с наета кола от Измит, има едно, свързано с организация, която злоупотребява с религията; установено е също, че единият от двамата терористи, които са братя, има криминално досие за наркотици", каза още той.

Консулството е празно от две години

От две години и половина в консулството няма израелски дипломатически персонал. Консулството, намиращо се в район Бешикташ, е било празно по време на инцидента.

Деница Китанова Отговорен редактор
