Пускат движението по "Дунав мост" при Русе, ремонтът продължава след Великден

Преминаването в двете платна по "Дунав мост" при Русе ще бъде възстановено в четвъртък (9 април) около 18:00 часа. Основният ремонт в затворения 320-метров участък в платното в посока България завършва в определения срок и за предстоящите почивни дни за Великден трафикът по съоръжението ще е без ограничения.

Основният ремонт на моста в следващия му етап ще продължи след Великден. Планирано е от 8:00 часа на 14 април строително-монтажните работи да започнат в последните 320 метра на съоръжението, в платното в посока Румъния. Прогнозният срок за завършването му е през юни 2026 г., посочват от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Основният ремонт на "Дунав мост", който започна на 10 юли 2024 г., се извършва на етапи и без спиране на движението. Трасето от съоръжението на българска територия е с обща дължина 1,057 км. На обекта се работи ежедневно, в зависимост от метеорологичните условия, като работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават двупосочно в платното, в което не се работи.