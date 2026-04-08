Войната в Украйна:

Гърция готви нови тестове за шофьорите

08 април 2026, 14:33 часа 378 прочитания 1 коментар
Снимка:
Гърция готви нови тестове за шофьорите

Гърция ще въведе тест за наркотици за шофьорите, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Етнос", цитиран от БТА. Това ще е поредната мярка, която правителството взима по отношение на пътната безопасност. Процедурата по въвеждане на теста е в последен етап, като се очаква да бъдат определени техническите параметри.

"Шофирането под влиянието на наркотични вещества ще бъде третирано със същата строгост, както шофирането под въздействието на алкохолни напитки", е заявил директорът на Пътната полиция в Атина Сотирис Калтабалис пред ресорната комисия по пътна безопасност в парламента. 

Данни на Европейската комисия за 2025 г. показват, че Гърция регистрира голям спад – от 22%, на катастрофите, довели до смъртни случаи.

От Пътната полиция в Атина отчитат близо 40 000 нарушения с превишаване на скоростта през 2025 г., което е с 60,4% повече спрямо година по-рано. Отчетеният ръст се дължи и на засиления контрол чрез разширяване на мрежата от поставени камери и радари.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според данни на Пътната полиция в гръцката столица през миналата година в областта Атика са регистрирани общо 402 349 пътни нарушения. Над 11 000 души са били засечени да шофират под въздействието на алкохол.

В рамките на Пътната полиция в Атина вече има и специална група, която следи социалните мрежи с цел да бъде предотвратено организирането на гонки между автомобили, които създават предпоставки за пътни произшествия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Гърция шофьори тест за наркотици дрогиран шофьор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес